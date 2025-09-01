Katy Perry mostra força com turnê bilionária e agenda global

Katy Perry segue provando por que ainda é uma das maiores estrelas do pop mundial. Após semanas de especulações sobre possíveis vendas fracas de ingressos, a artista norte-americana calou os críticos ao anunciar números surpreendentes de sua turnê The Lifetimes.

Até agora, mais de um milhão de ingressos já foram vendidos, totalizando uma arrecadação superior a US$ 80 milhões (cerca de £ 60 milhões), de acordo com dados divulgados pela Billboard.

Esse resultado expressivo contempla apenas os shows realizados na América do Norte e na Austrália, o que significa que os números finais ainda podem crescer significativamente. A turnê global está longe de terminar: Perry se prepara para desembarcar na América Latina, na Europa e também na Ásia, regiões que prometem impulsionar ainda mais a bilheteria.

Um dos destaques mais impressionantes desta fase da turnê foi a demanda recorde do público chinês. Em apenas um minuto após a abertura das vendas, os ingressos para seis apresentações — duas em Hangzhou, três em Xangai e uma em Haikou — já estavam esgotados. A rapidez reflete não apenas a popularidade da cantora, mas também a expectativa em torno do espetáculo cuidadosamente produzido.

A próxima etapa da Lifetimes Tour inclui a Europa, com shows em países como Reino Unido, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, França, Espanha e Itália. Em território britânico, as paradas já confirmadas incluem Glasgow, Manchester e Londres, praças conhecidas por receberem multidões em apresentações de artistas internacionais.

Com meses de agenda lotada pela frente, a turnê tem potencial para se tornar uma das mais lucrativas e abrangentes da carreira da cantora, que já acumula marcos expressivos desde o lançamento do álbum Teenage Dream, em 2010.

Katy Perry: Sucesso profissional em meio a mudanças pessoais

Apesar da fase profissional extremamente positiva, Katy Perry enfrenta momentos delicados em sua vida pessoal. Em julho, a artista e o ator Orlando Bloom confirmaram o fim do relacionamento após nove anos juntos. A separação chamou a atenção dos fãs e da mídia internacional, especialmente pelo fato de o casal ser considerado um dos mais estáveis do universo das celebridades.

Além disso, rumores sobre um breve envolvimento com o ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau movimentaram o noticiário, mas de acordo com publicações como o Daily Mail, a aproximação já teria esfriado.

Mesmo com a vida pessoal em evidência, Perry demonstra foco total no trabalho. O impacto financeiro e cultural da Lifetimes Tour reforça seu papel de relevância no cenário pop atual, mostrando que, após quase duas décadas de carreira, ela ainda consegue reinventar-se e mobilizar multidões ao redor do planeta.

A combinação entre um espetáculo visual grandioso, sucessos já consagrados e o carisma inconfundível da cantora garante que o nome Katy Perry continue ocupando os principais holofotes da indústria da música.