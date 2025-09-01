MC Poze rebate críticas sobre apoio a Oruam e prioriza família

O rapper MC Poze do Rodo se manifestou nas redes sociais após ser alvo de críticas de internautas que o acusaram de não apoiar de forma ativa o amigo e também cantor Oruam, preso desde junho e ainda sem previsão de liberdade. A polêmica ganhou força nas últimas semanas, quando fãs cobraram do funkeiro uma postura mais incisiva diante da situação.

De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do portal O Dia. Oruam, que é filho do ex-traficante Marcinho VP, completou um mês atrás das grades no dia 22 de agosto. Desde a prisão, familiares e admiradores têm se mobilizado em manifestações, incluindo protestos em frente ao presídio. Alguns seguidores esperavam que Poze repetisse esse gesto, mas o funkeiro deixou claro que não pretende adotar essa estratégia.

Em publicações nos stories do Instagram, MC Poze demonstrou indignação com a pressão que vem sofrendo. Ele destacou que, em situações semelhantes, já esteve presente, mas que, neste momento, agir sem cautela poderia prejudicar tanto a ele quanto ao amigo.

“Não devo provar nada para ninguém. Quem vai lutar por nós aqui fora? Vocês sabem como é quando a gente fala demais. Cada palavra errada pode virar contra nós”, afirmou.

O cantor também revelou que recebeu orientações para não realizar manifestações públicas, evitando confrontos ou atitudes que possam ser interpretadas de forma negativa pela Justiça. “A ordem foi para recuar. Quem pede para eu subir em ônibus e fazer barulho está agindo de maldade. Essas pessoas sabem da minha situação e querem ver nós dois na mesma condição”, completou.

Além da preocupação com a repercussão de suas atitudes, Poze salientou que carrega grandes responsabilidades em sua vida pessoal. Pai de cinco filhos, ele ressaltou que suas escolhas precisam ser pensadas a longo prazo. “Quando meus filhos crescerem, quero que sintam orgulho do que eu me tornei, não vergonha. Eu já passei da fase de agir na emoção. Hoje ajo com a mente, porque minha família depende disso”, disse.

MC Poze e Oruam: Entre amizade e responsabilidade

O funkeiro fez questão de reforçar que sua amizade com Oruam não está em jogo e que sua ausência em protestos não deve ser interpretada como falta de lealdade. Pelo contrário, segundo ele, a melhor forma de ajudar o amigo é mantendo-se firme e longe de atitudes que possam resultar em uma nova prisão.

O caso evidencia o peso da visibilidade pública sobre artistas que, além da carreira, precisam equilibrar responsabilidades pessoais e expectativas dos fãs. A fala de Poze reflete esse dilema: de um lado, a cobrança da internet por atitudes de impacto; do outro, a necessidade de preservar a liberdade e garantir estabilidade para a família.

Com essa declaração, MC Poze do Rodo tenta encerrar as especulações de que estaria se distanciando de Oruam e reforça sua postura de cautela em um momento delicado. Ainda sem previsão de desfecho para o caso judicial do amigo, o funkeiro sinaliza que continuará apoiando nos bastidores, mas sem abrir mão da segurança de sua própria trajetória.