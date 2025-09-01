Cardi B fala sobre bloqueio criativo e novo álbum “Am I The Drama?”

A rapper Cardi B está prestes a lançar um dos projetos mais aguardados do ano: seu segundo álbum de estúdio, intitulado Am I The Drama?.

Em entrevista exclusiva ao jornalista Zane Lowe, da Apple Music, a artista abriu o coração sobre os obstáculos criativos que enfrentou nos últimos anos, a dificuldade em lidar com expectativas após o sucesso de seu debut e como reencontrou sua confiança no processo de criação.

De acordo com o portal Music News, Cardi B, que já acumula Grammys e recordes com Invasion of Privacy (2018), contou que passou por um período de bloqueio artístico intenso. Segundo ela, a dificuldade não era apenas musical, mas também emocional, marcada por inseguranças, críticas públicas e transformações pessoais, incluindo maternidade, casamento e o recente divórcio.

A rapper revelou que acumulou cerca de 80 músicas nos últimos sete anos, mas nenhuma parecia satisfatória. “Chegava um ponto em que nada me agradava. Três semanas depois de gravar, eu já odiava a faixa”, disse. Essa autocrítica excessiva, somada às cobranças externas, fez com que Cardi se sentisse constantemente julgada.

Ela destacou que, ao contrário do que muitos pensam, não se deixou pressionar pelo desempenho de Invasion of Privacy. Porém, a insistência do público em cobrar novas músicas e o peso das comparações a outras artistas acabaram se tornando um fardo. “Podia estar na capa da Fashion Week, lançar produtos ou aparecer em polêmicas, mas a pergunta sempre era a mesma: ‘Cadê o álbum?’”, contou.

Um dos momentos decisivos veio com a criação da faixa Imaginary Playerz, inspirada em uma música de Jay-Z. Cardi relembrou um episódio no estúdio em que, exausta e desanimada, seu engenheiro colocou a canção do rapper para tocar. A ideia de reinterpretar aquele clássico acabou servindo como combustível para que ela transformasse suas frustrações em rima.

A rapper também revelou que precisou da aprovação de Jay-Z para o uso da referência, e que recebeu a confirmação às 16h44, horário que ela classificou como um sinal simbólico. Esse momento reforçou a sensação de que estava retomando sua voz e autenticidade.

Além do aspecto criativo, Cardi B falou sobre os desafios pessoais que enfrentou recentemente, como o divórcio. Para ela, o fim do relacionamento significou um “reinício forçado” em plena fase adulta. “É como voltar aos 20 anos quando já deveria estar planejando o futuro. Não é fácil recomeçar depois dos 30, ainda mais com filhos”, explicou.

Apesar disso, a artista afirma estar mais preparada para encarar as críticas e os conflitos da indústria. “Passei muito tempo tentando evitar dramas, mas percebi que isso estava matando minha essência. Agora é diferente: vou me impor, vou mostrar quem eu sou”, disse.

Cardi B: Um novo capítulo na carreira

Com Am I The Drama?, Cardi B busca não apenas reafirmar sua relevância no rap, mas também contar sua história de superação e vulnerabilidade. O álbum, que mistura experiências pessoais e observações do cotidiano, promete marcar um divisor de águas em sua trajetória.

Para os fãs, a espera está prestes a acabar. Para Cardi B, a mensagem é clara: depois de anos de incertezas, ela recuperou a confiança e está pronta para provar, mais uma vez, por que é uma das artistas mais influentes da sua geração.