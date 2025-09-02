Sabrina Carpenter vive o auge e consolida seu lugar

Aos 26 anos, Sabrina Carpenter não é apenas mais uma revelação do pop mundial. A cantora norte-americana, que já carrega mais de uma década de trajetória, chega ao ponto mais alto de sua carreira com hits dominando as paradas, agenda internacional movimentada e a confirmação de sua participação no Lollapalooza Brasil 2026.

O anúncio acontece no mesmo momento em que a artista lança seu novo trabalho, “Man’s Best Friend”, divulgado nesta sexta-feira (29).

Da Disney ao topo das paradas

Assim como Selena Gomez, Miley Cyrus e Demi Lovato, Sabrina iniciou sua carreira na Disney. Em 2014, ela estrelou a série “Garota Conhece o Mundo”, que abriu caminho para o reconhecimento do público jovem. No mesmo período, também deu os primeiros passos na música, com o EP “Can’t Blame a Girl for Trying” e, no ano seguinte, o álbum de estreia “Eyes Wide Open”.

Com o passar dos anos, sua sonoridade evoluiu. Projetos como “Evolution” (2016) e “Singular: Act I” (2018) consolidaram uma transição para um pop mais maduro, com elementos eletrônicos e batidas dançantes. Ainda nesse período, em 2017, Sabrina pisou pela primeira vez em solo brasileiro, como atração de abertura dos shows de Ariana Grande.

Polêmicas e reinvenção

Em 2021, Sabrina esteve no centro de um dos episódios mais comentados da música pop: a suposta rivalidade com Olivia Rodrigo, após rumores de um envolvimento com o também cantor Joshua Bassett. O episódio deu origem a uma série de interpretações de fãs, que ligaram letras de músicas das duas artistas à polêmica. Carpenter respondeu de forma sutil com a faixa “Skin”, lançada semanas após o sucesso de “Driver’s License”.

Um ano depois, transformou os holofotes em combustível criativo. O álbum “Emails I Can’t Send” (2022) marcou um novo capítulo em sua carreira, explorando composições mais pessoais e faixas que se tornaram virais, como “Nonsense” e “Feather”.

A virada para o estrelato

A grande virada veio em 2023, quando Sabrina passou a abrir os shows da turnê “The Eras Tour”, de Taylor Swift. A oportunidade a apresentou para milhões de novos fãs e potencializou sua presença nas redes sociais. Com humor e espontaneidade, ela fez de “Nonsense” uma performance única em cada cidade, o que ajudou a viralizar a canção.

No ano seguinte, 2024, Sabrina alcançou o tão esperado primeiro lugar nas paradas com “Please Please Please”. O single veio logo após “Espresso”, que atingiu o terceiro lugar e se tornou um dos maiores sucessos da temporada. Ambas as faixas integraram o disco “Short n’ Sweet”, considerado o trabalho que a consolidou como uma estrela global.

Em entrevista à Paper Magazine, ainda em 2024, Carpenter refletiu sobre o momento que vive:

“Sempre acreditei no tempo divino. Nada disso teria acontecido se eu não tivesse trabalhado tanto nos últimos anos. Hoje, sinto que estou mais conectada comigo mesma do que nunca.”

Sabrina Carpenter quebra recordes com novo álbum “Man’s Best Friend”

Na última sexta-feira (29), a cantora Sabrina Carpenter lançou seu sétimo álbum de estúdio, “Man’s Best Friend”, que se consolidou imediatamente como um grande sucesso logo em sua estreia. O disco traz 12 faixas distribuídas ao longo de 38 minutos e, ainda no primeiro dia de lançamento ao público, quebrou recordes significativos no Spotify.

O novo álbum de Sabrina Carpenter estreou nos charts do Spotify com mais de 64 milhões de reproduções em apenas um dia, tornando-se a maior estreia de um álbum feminino em 2025. Com esse desempenho, “Man’s Best Friend” superou o desempenho de Short n’ Sweet, seu maior álbum até então, que contabilizou mais de 57 milhões de reproduções em 2024.

Além de quebrar o recorde de maior estreia de um álbum em 2025, Sabrina Carpenter também conquistou outro marco relevante: o de maior estreia de um single nas paradas de músicas mais ouvidas no Spotify Global em 2025. A faixa “Tears”, segunda do disco, registrou mais de 9,2 milhões de reproduções em sua estreia, superando a faixa “The Subway”, de Chappell Roan, que havia estreado com 8,3 milhões de reproduções.

Com esses números expressivos, Sabrina Carpenter também alcançou o maior dia de reproduções por uma artista feminina no ano, superando o recorde anterior de Taylor Swift, que atingiu mais de 73 milhões de reproduções em um dia após o anúncio de noivado com Travis Kelce. Após a estreia de seu sétimo álbum, Sabrina contabilizou mais de 81 milhões de reproduções em todo o seu catálogo.

Esses resultados reforçam a força de Sabrina Carpenter na música pop atual. Desde sua ascensão com os hits “Espresso”, “Please Please Please” e “Taste”, a cantora tem mantido um crescimento constante, disputando espaço com grandes nomes da indústria musical e conquistando novos públicos a cada lançamento.