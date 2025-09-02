Taylor Swift faz a profecia se tornar real com Travis Kelce

O pop e o esporte se encontraram de forma épica nesta terça-feira: Taylor Swift e Travis Kelce, astro da NFL, oficializaram o noivado em uma cerimônia intimista que mistura romance e humor. O anúncio, feito nas redes sociais do casal, trouxe a legenda espirituosa: “Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”, arrancando suspiros e risadas dos fãs.

As fotos que acompanharam a notícia são dignas de filme: Travis ajoelhado em um jardim florido, rodeado de rosas brancas e cor-de-rosa, segurando uma aliança de verdade que agora brilha no dedo de Taylor. Um gesto clássico de romance, mas com a assinatura única de um casal que combina espontaneidade e grandiosidade.

Segundo Ed Kelce, pai de Travis, a proposta aconteceu há menos de duas semanas na residência da família, em Lee’s Summit, Missouri, perto de Kansas City. “Eles estavam prontos para sair para jantar, mas ele sugeriu um brinde no jardim. E foi ali que aconteceu. Foi lindo, e eles garantiram que todos os familiares soubessem em tempo real”, contou Ed, destacando a energia genuína do momento.

Para embalar o anúncio, o casal escolheu So High School, música de Taylor que traduz perfeitamente a leveza e diversão da relação. Desde que se conheceram em 2023, Taylor e Travis vêm encantando fãs ao mostrarem que, mesmo vindos de mundos tão diferentes, é possível viver um amor intenso e público, sem perder autenticidade.

Taylor, conhecida por explorar o amor em suas músicas, já abordou casamentos sob várias perspectivas: do romantismo juvenil de Mary’s Song à maturidade crítica de Midnights e Evermore. Para ela, o desejo por finais felizes convive com a independência e a cautela, algo que parece refletir no relacionamento com Kelce, sempre aberto e cheio de bom humor.

Apesar de ainda não haver detalhes sobre a cerimônia, o histórico do casal sugere um evento memorável, mas elegante. Com experiências em shows grandiosos, gestos românticos e fãs atentos a cada movimento, é provável que o casamento seja comentado por meses — e não apenas pelo glamour, mas pela química inegável entre Taylor e Travis.

Além do noivado, Taylor anunciou seu novo álbum, The Life of a Showgirl, previsto para 3 de outubro. Curiosamente, o anúncio do disco aconteceu durante participação no podcast de Travis e seu irmão Jason, exatamente 13 dias antes do pedido. Coincidência ou planejamento estratégico, o fato reforça o timing perfeito do casal.

O noivado é a celebração de uma história que mistura música, futebol e gestos épicos de amor. Taylor e Travis seguem mostrando que romance e diversão podem coexistir de forma intensa, criando momentos que parecem saídos de suas próprias canções. A resposta final veio com um simples “sim”, e agora os fãs aguardam ansiosos pelo próximo capítulo dessa união que promete ser tão extraordinária quanto a trajetória de ambos.

Taylor Swift e Travis Kelce não estariam planejando casamento após noivado

Recentemente, foi divulgado que a cantora Taylor Swift e o jogador Travis Kelce estão curtindo o noivado.

“Taylor e Travis estão em clima de comemoração desde o noivado”, disse uma fonte próxima ao casal à revista People. “Eles ainda não estão na fase de planejamento do casamento.”

No último dia 26 de agosto, quase dois anos depois de tornarem público o romance, a cantora e a estrela da NFL, anunciaram o noivado em uma publicação conjunta no Instagram.

“No momento, eles só querem curtir o noivado e vão levar o tempo que precisarem”, acrescentou a fonte. “Foi um alívio não precisar mais manter isso em segredo, e eles estão felizes que isso seja revelado.”

“Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”, escreveu o casal no anúncio na rede social.

Vale destacar que o casal também compartilhou um carrossel de fotos do momento do pedido em seu quintal, cerca de duas semanas antes de revelar o noivado.

“Eles estavam saindo para jantar e ela estava pronta para ir, quando ele disse: ‘Vamos para o jardim, para o pátio, tomar uma taça de vinho antes de irmos’”, disse Ed, pai de Kelce, no programa de rádio australiano The Jimmy & Nath Show with Emma. “Acho que ela sabia que algo estava acontecendo porque, enquanto caminhavam para lá, ela viu, de repente, que havia muito mais flores lá.”

De acordo com a publicação, uma fonte próxima ao casal disse anteriormente à revista que “ambas as famílias estão radiantes. Houve brindes, lágrimas de alegria e todos estão emocionados por eles.”

Vale lembrar que a notícia do noivado veio poucas semanas depois de Taylor Swift aparecer no podcast New Heights para anunciar que seu novo álbum, The Life of a Showgirl, será lançado no dia 3 de outubro.

Taylor Swift quebra recorde mundial no Youtube

Após a estreia de Taylor Swift no podcast New Heights no dia 13 de agosto, o Guinness World Records revelou que ela quebrou um novo recorde mundial.

Na última terça-feira (26), a organização britânica afirmou que a participação de Taylor Swift gerou “o maior número de visualizações simultâneas para um podcast no YouTube” naquele dia, com um total de 1,3 milhão.

De acordo com o Guinness World Records, o episódio já havia recebido mais de 21 milhões de visualizações.

Vale lembrar que Taylo Swift, anunciou seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, com a ajuda do noivo Travis Kelce e do irmão dele, Jason Kelce, no podcast New Heights.

Segundo a People, a cantora de “Fortnight” também divulgou a lista de faixas, que revelou que Sabrina Carpenter participará da faixa-título. As outras músicas incluem “Elizabeth Taylor”, “Ruin the Friendship”, “Honey”, “Actually Romantic”, “CANCELLED!”, “Eldest Daughter”, “Father Figure”, “Opalite” e “The Fate of Ophelia”.

Vale destacar que antes da aparição de Taylor Swift no podcast New Heights, ela compartilhou uma contagem regressiva para seu site em 11 de agosto. Junto com a contagem regressiva, veio a confirmação de que ela seria a convidada especial do New Heights.