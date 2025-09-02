Anitta pode surpreender em show de J Balvin no The Town

J Balvin está prestes a desembarcar no Brasil para sua aguardada apresentação no festival The Town, no próximo dia 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O colombiano, considerado um dos grandes nomes do reggaeton mundial, vem construindo uma trajetória de enorme proximidade com o público brasileiro. A relação dele com a cantora Anitta, parceira de longa data em grandes colaborações musicais, trouxe à tona a especulação sobre uma possível participação surpresa da artista no show.

Em entrevista recente ao jornal Folha de S. Paulo, Balvin foi questionado sobre a chance de dividir o palco com a brasileira e manteve o suspense: “Vamos ver o que pode acontecer”. O cantor não escondeu a admiração pela colega e destacou como essa relação foi fundamental para abrir caminhos.

“Minha amizade com a Anitta abriu muitas portas”, afirmou. Juntos, os dois acumularam sucessos que marcaram a cena pop e latina, como “Downtown”, “Bola Rebola”, “Machika” e “Ginza (Remix)”.

Com um repertório consolidado e fãs espalhados pelo mundo, J Balvin planeja entregar uma apresentação à altura da expectativa dos brasileiros. Ele adiantou que a setlist será uma mistura de músicas de seu novo álbum, o “Mixteip”, lançado em 15 de agosto, com os hits que consagraram sua carreira internacional.

Segundo o artista, festivais exigem objetividade: “Em shows desse tipo precisamos ir direto ao ponto temos que tocar os hits e deixar o público com vontade de mais, e para isso somos muito bons”.

A vinda do colombiano ao Brasil ocorre em um momento especial, já que o país representa um dos mercados mais receptivos ao reggaeton e à música latina. A conexão entre Balvin e os fãs brasileiros se fortalece ainda mais pelo vínculo com Anitta, que sempre destacou a importância de suas parcerias com o cantor para sua projeção internacional.

Anitta: Interações divertidas e expectativa do público

Antes mesmo do show em São Paulo, os dois artistas já deram motivos para movimentar as redes sociais. Durante uma viagem recente de Anitta a bordo de um cruzeiro de luxo na Itália, Balvin brincou nos comentários de um post da cantora por ter sido “esquecido” nas fotos publicadas. “Nenhuma foto comigo :(“, escreveu ele. A brasileira logo rebateu em tom descontraído: “Pois só recebi a foto agora”. A troca gerou repercussão imediata entre os fãs, que, entre risadas, chegaram a sugerir um “clima tenso”, mas logo entenderam que a interação foi apenas mais um capítulo da amizade entre os dois.

Enquanto Anitta tem compromissos marcados no Brasil apenas a partir de novembro, no festival Global Citizen: Amazônia, em Belém, os holofotes se voltam para J Balvin. Sua participação no The Town é aguardada como um dos pontos altos do evento, e a possibilidade de ver a brasileira subindo ao palco como convidada especial só aumenta a ansiedade do público.

Com ou sem a presença de Anitta, o show promete ser uma celebração da música latina e do poder dos hits que marcaram a última década. J Balvin chega para consolidar ainda mais sua relação com os fãs brasileiros e reafirmar sua posição como um dos artistas mais influentes do cenário pop global.