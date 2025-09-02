Sabrina Carpenter enfrenta polêmica com “Man’s Best Friend”

Sabrina Carpenter finalmente lançou nesta sexta-feira (29) seu sétimo álbum de estúdio, “Man’s Best Friend”, após semanas de expectativa e debates nas redes sociais. O trabalho já havia dado pistas de seu tom provocativo com o single “Manchild”, no qual a cantora não poupa críticas a comportamentos masculinos que considera tóxicos.

A repercussão começou ainda em junho, quando a artista revelou a capa original do álbum. A imagem mostrava Sabrina ajoelhada, enquanto uma figura não identificada puxava seus cabelos, gerando reações mistas entre fãs e críticos. Para acalmar os ânimos, a cantora compartilhou uma capa alternativa, que chamou de “aprovada por Deus”, e comentou com ironia: “Eu não dou a mínima para isso”.

Em entrevista ao programa CBS Mornings, Sabrina explicou sua postura diante da controvérsia:

“Vocês precisam sair mais, eu acho. Com meus amigos, minha família e as pessoas com quem sempre compartilho minha música primeiro, não foi nem uma discussão… É perfeito para o que o álbum é e representa.”

Sabrina Carpenter libera videoclipe de ‘Tears’

Recentemente, Sabrina Carpenter lançou seu novo videoclipe, da faixa Tears, do álbum “Man’s Best Friend”.

De acordo com o The Hollywood Reporter, Sabrina Carpenter é mostrada deitada em um campo após um acidente de carro, apenas para descobrir uma casa no meio do nada. No entanto, ao entrar, ela se vê cercada por uma casa de diversões de personagens e é remodelada para combinar com os estilos ecléticos e sensuais.

Colman Domingo estrela o vídeo como drag, acompanhando Sabrina Carpenter enquanto ela entra em novos cômodos e conhece novos personagens. Em um momento, os dois compartilham um intervalo para dançar.

Vale destacar que no final do vídeo, a personagem de Sabrina é mostrada sendo expulsa de casa apenas para descobrir que o namorado que ela pensava ter morrido está vivo, afinal.

“É uma coisa. Alguém tem que morrer em cada vídeo”, ela diz a ele. “Desculpe! Mas sempre nos lembraremos de você.” Ela então joga o calcanhar nele para matá-lo.

Vale lembrar que seu sétimo álbum, Man’s Best Friend, traz 12 músicas inéditas, incluindo seu primeiro single, “Manchild“. Antes do lançamento, a cantora enfrentou críticas por causa da capa do álbum, que mostrava ela de quatro com alguém puxando um punhado de seus cabelos.

Em uma participação no programa CBS Mornings, ela falou sobre o assunto: “Minha interpretação é estar no controle. Estar no controle da sua falta de controle e quando você quer estar no controle. Tipo, eu acho que, como uma jovem mulher, você está tão ciente de quando está no controle quanto de quando não está. E eu acho que algumas dessas são escolhas, e eu acho que, para mim, todo este álbum foi sobre a humanidade de se permitir cometer esses erros, sabendo quando você está, sabe, se colocando em uma situação que provavelmente terminará mal. Mas vai te ensinar algo, então havia muitos significados diferentes”.

“E as pessoas que não têm a mínima ideia de quem eu sou olham para aquela foto e dizem: “Onde estão os pais dela?”… Meus pais realmente viram a foto e adoraram“, finalizou.

Sabrina Carpenter quebra recordes com novo álbum “Man’s Best Friend”

Na última sexta-feira (29), a cantora Sabrina Carpenter lançou seu sétimo álbum de estúdio, “Man’s Best Friend”, que se consolidou imediatamente como um grande sucesso logo em sua estreia. O disco traz 12 faixas distribuídas ao longo de 38 minutos e, ainda no primeiro dia de lançamento ao público, quebrou recordes significativos no Spotify.

O novo álbum de Sabrina Carpenter estreou nos charts do Spotify com mais de 64 milhões de reproduções em apenas um dia, tornando-se a maior estreia de um álbum feminino em 2025. Com esse desempenho, “Man’s Best Friend” superou o desempenho de Short n’ Sweet, seu maior álbum até então, que contabilizou mais de 57 milhões de reproduções em 2024.

Além de quebrar o recorde de maior estreia de um álbum em 2025, Sabrina Carpenter também conquistou outro marco relevante: o de maior estreia de um single nas paradas de músicas mais ouvidas no Spotify Global em 2025. A faixa “Tears”, segunda do disco, registrou mais de 9,2 milhões de reproduções em sua estreia, superando a faixa “The Subway”, de Chappell Roan, que havia estreado com 8,3 milhões de reproduções.

Com esses números expressivos, Sabrina Carpenter também alcançou o maior dia de reproduções por uma artista feminina no ano, superando o recorde anterior de Taylor Swift, que atingiu mais de 73 milhões de reproduções em um dia após o anúncio de noivado com Travis Kelce. Após a estreia de seu sétimo álbum, Sabrina contabilizou mais de 81 milhões de reproduções em todo o seu catálogo.

Esses resultados reforçam a força de Sabrina Carpenter na música pop atual. Desde sua ascensão com os hits “Espresso”, “Please Please Please” e “Taste”, a cantora tem mantido um crescimento constante, disputando espaço com grandes nomes da indústria musical e conquistando novos públicos a cada lançamento.