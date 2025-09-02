Camila Cabello reage à reunião histórica do Fifth Harmony

De acordo com o portal Music News, a volta inesperada do Fifth Harmony aos palcos movimentou as redes sociais no último final de semana.

Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui e Dinah Jane surpreenderam os fãs ao surgirem juntas no show dos Jonas Brothers em Dallas, no dia 31 de agosto de 2025. O momento histórico marcou a primeira reunião do quarteto em sete anos e reacendeu memórias de uma das maiores girlbands dos anos 2010.

Mesmo ausente da performance, Camila Cabello, que deixou o grupo em 2016, não passou despercebida. A cantora, hoje consolidada em carreira solo, reagiu à reunião com carinho e apoio, comentando quatro emojis de coração no vídeo publicado no Instagram oficial do Fifth Harmony. A postagem do grupo mostrava o reencontro no palco ao som de Worth It, hit de 2015 que catapultou a banda ao estrelato mundial.

O clipe compartilhado pelo Fifth Harmony ganhou milhares de curtidas em poucas horas. Na legenda, o grupo escreveu: “Onde você estava em 31 de agosto de 2025? Obrigado, @jonasbrothers, por nos receber. Foi incrível estar de volta.” A resposta calorosa dos fãs deixou evidente o impacto que a reunião teve, reforçando o quanto o nome Fifth Harmony ainda desperta paixão no público.

Embora Camila Cabello não tenha participado do show, sua reação amigável mostrou maturidade e respeito pela trajetória construída ao lado das colegas. A artista integrou o grupo desde sua formação no programa The X Factor em 2012 até 2016, quando decidiu seguir carreira solo. Após sua saída, o Fifth Harmony continuou em atividade até 2018, quando anunciou uma pausa indefinida.

Por que Camila Cabello não esteve presente, na reunião da Fifth Harmony?

Cabello nunca escondeu os motivos que a levaram a deixar o grupo. Em entrevistas anteriores, incluindo uma conversa franca no podcast Call Her Daddy, a cantora explicou que sua paixão pela composição foi determinante para trilhar outro caminho.

“No começo, pensei que queria escrever para outras pessoas. Depois percebi que queria cantar as minhas próprias músicas”, afirmou. Segundo ela, havia uma diferença de visão criativa: “Enquanto elas ainda estavam muito envolvidas no projeto, eu já sentia que não estava mais feliz. Não parecia alinhado.”

Apesar de não ter participado fisicamente do reencontro, a demonstração de apoio recente deixa claro que não existe ressentimento público entre Cabello e suas ex-colegas. Pelo contrário, sua reação foi vista pelos fãs como um gesto de reconciliação simbólica, mostrando que a conexão construída durante os anos de grupo permanece significativa.

A reunião do Fifth Harmony também reacendeu debates sobre o futuro da banda. Muitos fãs especulam se o show em Dallas pode ser um prenúncio de novos projetos coletivos. Ainda que não haja anúncios oficiais, o entusiasmo em torno da performance prova que há espaço para o retorno das girlbands na cena atual.

Camila Cabello, por sua vez, segue firme em sua carreira solo, acumulando hits como Havana e Señorita, além de quatro álbuns de estúdio. Sua reação à reunião das colegas mostra que, mesmo seguindo caminhos diferentes, ela continua parte fundamental da história do Fifth Harmony um grupo que marcou época e que, ao que tudo indica, ainda tem muito a oferecer aos fãs.