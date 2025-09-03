Sabrina Carpenter choca fãs com videoclipe ousado de “Tears”

Sabrina Carpenter não está economizando em ousadia em seu sétimo álbum de estúdio, Man’s Best Friend, lançado nesta sexta-feira (29). Para marcar a chegada do disco, a cantora surpreendeu os fãs com o videoclipe de “Tears”, faixa que já nasce como uma das mais provocantes de sua carreira — e que traz ninguém menos que Colman Domingo em uma performance inusitada.

O vídeo abre em clima de suspense: Carpenter surge caída no asfalto após um acidente de carro, com o parceiro aparentemente morto ao volante. Desorientada, ela segue até uma mansão abandonada em meio ao nada. Ao espiar pela porta, a cena ganha contornos ainda mais excêntricos: pernas em meias arrastão aparecem, e é Domingo quem recebe a artista, vestido com terno listrado cropped e batom vermelho intenso.

A narrativa segue em ritmo de delírio pop. Entre corredores tortuosos e salas que parecem desafiar a lógica, Carpenter encontra personagens surreais e coreografias caóticas, embaladas pelo refrão provocativo: “Eu me molho ao pensar em você / Sendo um cara responsável / Me tratando como deveria / Lágrimas descem pelas minhas coxas”. O clímax chega com uma animada dança ao lado de Domingo, encerrada pela declaração espirituosa da cantora: “Você tem que dar ao público o que eles querem”.

Em festa de lançamento realizada pelo Spotify, Carpenter comentou que o novo trabalho nasceu de uma entrega total à própria intuição. “Foi sobre abraçar a espontaneidade, os impulsos e as experiências que eu estava vivendo. Esse disco precisava representar exatamente esse momento da minha vida, ou não faria sentido. Qualquer outra versão teria tirado a força dele”, afirmou.

Sabrina Carpenter desafia rivais e busca topo das paradas com novo álbum

O sucesso de Sabrina Carpenter parece não ter freio. A cantora e compositora da Pensilvânia, que já conquistou os holofotes mundiais com Short n’ Sweet (2024) e emails i can’t send (2023), agora se aproxima de um novo marco em sua carreira: o segundo álbum número 1 consecutivo. Seu sétimo projeto de estúdio, Man’s Best Friend, está prestes a liderar as paradas britânicas desta semana, consolidando de vez seu espaço entre os grandes nomes do pop internacional.

O desempenho de Sabrina é ainda mais impressionante porque não se limita ao lançamento atual. Tanto Short n’ Sweet quanto emails i can’t send permanecem fortes no Top 10. O salto de 128 posições do álbum de 2023 mostra como o público voltou a revisitar sua discografia, impulsionado pelo impacto de Man’s Best Friend. Esse fenômeno reforça que Sabrina já ultrapassou a fase de revelação e se tornou uma das artistas pop mais influentes da nova geração.

Concorrência de peso desafia o novo álbum da cantora

Apesar do favoritismo, a disputa pelo topo não está garantida. O projeto EURO-COUNTRY, da cantora irlandesa CMAT, aparece logo atrás e pode surpreender. Reconhecida por sua autenticidade, a artista vem se firmando nos festivais europeus e promete uma das maiores estreias da temporada.

Outro nome de peso é Bryan Adams, que retorna com Roll With The Punches. O canadense já colocou três álbuns no topo e detém um recorde histórico com o single (Everything I Do) I Do It For You, que liderou por 16 semanas em 1991. Sua presença adiciona força à disputa.

A banda sueca The Hives também busca alcançar o primeiro lugar com The Hives Forever Forever The Hives, após ter chegado perto do feito em 2023.

Além da briga pelo número 1, esta semana é marcada pelo retorno de artistas consagrados. Belinda Carlisle volta ao Top 20 após quase três décadas com Once Upon A Time In California. Já Halsey celebra 10 anos do álbum BADLANDS, que reapareceu entre os mais vendidos, enquanto Ariana Grande viu Eternal Sunshine subir posições após o anúncio de sua nova turnê mundial.

Entre os estreantes, a dupla Nova Twins aparece com Parasites & Butterflies, seu segundo trabalho no ranking oficial. Já o britânico Blood Orange comemora sua primeira entrada no Top 40 com Essex Honey, muito impulsionado pelas redes sociais.

O impacto global de Sabrina Carpenter

Mesmo em uma semana repleta de lançamentos e retornos, é Sabrina Carpenter quem concentra os olhares. Sua ascensão meteórica reflete não apenas o alcance global de sua música, mas também sua habilidade em transformar experiências pessoais em hits que dialogam com diferentes gerações. Caso Man’s Best Friend confirme a primeira posição, será a consagração definitiva da artista como um dos nomes mais importantes do pop atual.