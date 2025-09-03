Sabrina Carpenter revela segredos de ‘Man’s Best Friend’

Sabrina Carpenter chegou com tudo na última sexta-feira (29), lançando seu aguardado sétimo álbum de estúdio, Man’s Best Friend. Repleto de músicas divertidas e cheias de atitude, o disco já conquistou elogios da crítica especializada e despertou a curiosidade dos fãs sobre os segredos por trás das faixas.

O trabalho marca a parceria da cantora com os renomados Jack Antonoff, vencedor de 11 Grammys, e Amy Allen, com dois Grammys no currículo. Juntos, eles não só escreveram e produziram todas as músicas, mas também exploraram arranjos inéditos que colocam Sabrina em destaque como instrumentista: a artista toca percussão em cinco faixas e banjo na faixa Go Go Juice.

O álbum também traz uma forte conexão familiar e de amizade. Rachel Antonoff, irmã de Jack, participa com backing vocal na faixa de abertura Manchild e na faixa final, Goodbye, onde também ajuda na percussão. Já Sarah Carpenter, irmã de Sabrina, e a melhor amiga da cantora, Paloma Sandoval, completam os vocais de Goodbye, reforçando a energia colaborativa que permeia o disco.

Os fãs, curiosos, tentaram associar algumas músicas a Barry Keoghan, ex-namorado da cantora. Porém, Sabrina foi clara: Man’s Best Friend vai muito além de referências pessoais. Em entrevista ao programa CBS Mornings, a artista destacou que não pretende agradar a todos. “Você não precisa gostar do que eu faço. Nunca foi assim. Nunca será. Se as pessoas com quem estou me conectando se identificarem com a minha música, então estou feliz”, afirmou, já mostrando sua postura de estrela pop madura e independente — e candidata ao Grammy 2026.

Outro detalhe interessante é que grande parte da banda que gravou o álbum é formada por músicos da Bleachers, grupo de Jack Antonoff criado em 2013, reforçando o vínculo criativo entre os artistas.

Sabrina Carpenter desafia rivais e busca topo das paradas com novo álbum

O sucesso de Sabrina Carpenter parece não ter freio. A cantora e compositora da Pensilvânia, que já conquistou os holofotes mundiais com Short n’ Sweet (2024) e emails i can’t send (2023), agora se aproxima de um novo marco em sua carreira: o segundo álbum número 1 consecutivo. Seu sétimo projeto de estúdio, Man’s Best Friend, está prestes a liderar as paradas britânicas desta semana, consolidando de vez seu espaço entre os grandes nomes do pop internacional.

O desempenho de Sabrina é ainda mais impressionante porque não se limita ao lançamento atual. Tanto Short n’ Sweet quanto emails i can’t send permanecem fortes no Top 10. O salto de 128 posições do álbum de 2023 mostra como o público voltou a revisitar sua discografia, impulsionado pelo impacto de Man’s Best Friend. Esse fenômeno reforça que Sabrina já ultrapassou a fase de revelação e se tornou uma das artistas pop mais influentes da nova geração.

Concorrência de peso desafia o novo álbum da cantora

Apesar do favoritismo, a disputa pelo topo não está garantida. O projeto EURO-COUNTRY, da cantora irlandesa CMAT, aparece logo atrás e pode surpreender. Reconhecida por sua autenticidade, a artista vem se firmando nos festivais europeus e promete uma das maiores estreias da temporada.

Outro nome de peso é Bryan Adams, que retorna com Roll With The Punches. O canadense já colocou três álbuns no topo e detém um recorde histórico com o single (Everything I Do) I Do It For You, que liderou por 16 semanas em 1991. Sua presença adiciona força à disputa.

A banda sueca The Hives também busca alcançar o primeiro lugar com The Hives Forever Forever The Hives, após ter chegado perto do feito em 2023.

Além da briga pelo número 1, esta semana é marcada pelo retorno de artistas consagrados. Belinda Carlisle volta ao Top 20 após quase três décadas com Once Upon A Time In California. Já Halsey celebra 10 anos do álbum BADLANDS, que reapareceu entre os mais vendidos, enquanto Ariana Grande viu Eternal Sunshine subir posições após o anúncio de sua nova turnê mundial.

Entre os estreantes, a dupla Nova Twins aparece com Parasites & Butterflies, seu segundo trabalho no ranking oficial. Já o britânico Blood Orange comemora sua primeira entrada no Top 40 com Essex Honey, muito impulsionado pelas redes sociais.

O impacto global de Sabrina Carpenter

Mesmo em uma semana repleta de lançamentos e retornos, é Sabrina Carpenter quem concentra os olhares. Sua ascensão meteórica reflete não apenas o alcance global de sua música, mas também sua habilidade em transformar experiências pessoais em hits que dialogam com diferentes gerações. Caso Man’s Best Friend confirme a primeira posição, será a consagração definitiva da artista como um dos nomes mais importantes do pop atual.