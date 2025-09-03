Sabrina Carpenter comenta músicas sobre ex

Sabrina Carpenter abriu o coração em uma entrevista ao CBS Mornings nesta semana, falando sobre seu mais recente álbum, Man’s Best Friend, e o suposto tema de algumas de suas canções: o ator Barry Keoghan, seu ex-namorado. Após o término do relacionamento, Keoghan chegou a deletar seu perfil no Instagram devido aos ataques de fãs da cantora.

Durante o bate-papo, a apresentadora questionou se as músicas do disco eram inspiradas em Keoghan. Sabrina respondeu com firmeza: “Eu simplesmente não diria. É mais divertido para as pessoas imaginarem alguém na cabeça delas do que a pessoa que eu imaginei”, explicou, deixando claro que prefere manter o mistério.

A entrevistadora também mencionou os comentários de fãs que atacaram Keoghan. Sabrina disse não se sentir intimidada: “O engraçado é que eu me sinto muito transparente ao iniciar qualquer relacionamento, sobre eu escrever músicas. Eles aceitam. E, na maioria das vezes, acabam se sentindo lisonjeados, seja a música falando bem ou mal. É um aceno para eles”.

Em tom de empoderamento, a artista completou: “Eu não tenho medo de homens, neste sentido. Tenho medo de homens às vezes, mas não aqui. Acredito que vou atrair exatamente o que devo atrair”.

O álbum Man’s Best Friend, sétimo da carreira de Sabrina Carpenter, foi lançado nas plataformas digitais na última sexta-feira (29/8). Entre as faixas, estão o single de estreia Manchild, que estreou em 1º lugar na Billboard Hot 100, e Tears, cujo clipe traz a participação do ator Colman Domingo.

Sabrina Carpenter celebra recorde de novo álbum no Spotify

Sabrina Carpenter celebrou o sucesso de seu novo álbum “Man’s Best Friend” agradecendo os fãs pelas redes sociais.

Conforme anunciado pelo Spotify na última terça-feira (2), o disco de 12 faixas estabeleceu um novo recorde para 2025 de maior número de streams em um único dia para um álbum de uma artista feminina. Segundo a Billboard, Sabrina Carpenter reagiu à notícia nos stories do Instagram: “Isso me deixa perplexa”.

“Não tenho palavras para agradecer por ouvirem”, acrescentou.

Vale destacar que no X, Sabrina Carpenter também compartilhou o anúncio: “Não acredito nisso… muito obrigada por ouvirem”, escreveu.

Vale lembrar que a confirmação do feito no streaming acontece poucos dias após ela lançar Man’s Best Friend, seu sétimo álbum de estúdio, em 29 de agosto. Ela anunciou o projeto pela primeira vez em junho, logo após lançar o single principal “Manchild”.

Em uma entrevista recente à Interview, Sabrina Carpenter explicou como foi trabalhar neste projeto: “Eu pensei: ‘Isso não é diferente de quando eu estava fazendo o último álbum.’”

“Ninguém me disse que eu precisava lançar em qualquer data”, continuou ela. “Se eu me sentisse inspirada, eu simplesmente escrevia. Você pode escrever e não precisa ser para nada.”, finalizou.

Sabrina Carpenter enfrenta polêmica com “Man’s Best Friend”

Sabrina Carpenter finalmente lançou na última sexta-feira (29) seu sétimo álbum de estúdio, “Man’s Best Friend”, após semanas de expectativa e debates nas redes sociais. O trabalho já havia dado pistas de seu tom provocativo com o single “Manchild”, no qual a cantora não poupa críticas a comportamentos masculinos que considera tóxicos.

A repercussão começou ainda em junho, quando a artista revelou a capa original do álbum. A imagem mostrava Sabrina ajoelhada, enquanto uma figura não identificada puxava seus cabelos, gerando reações mistas entre fãs e críticos. Para acalmar os ânimos, a cantora compartilhou uma capa alternativa, que chamou de “aprovada por Deus”, e comentou com ironia: “Eu não dou a mínima para isso”.

Em entrevista ao programa CBS Mornings, Sabrina explicou sua postura diante da controvérsia:

“Vocês precisam sair mais, eu acho. Com meus amigos, minha família e as pessoas com quem sempre compartilho minha música primeiro, não foi nem uma discussão… É perfeito para o que o álbum é e representa.”