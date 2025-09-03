Hayley Williams surpreende fãs com perdas e memórias do Rio

A cantora Hayley Williams, 36 anos, chocou o público nesta sexta-feira (29) ao lançar seu mais novo álbum solo, “Ego Death At A Bachelorette Party”, sem a presença da banda Paramore, da qual é integrante há duas décadas. Este é o terceiro projeto individual da artista, que já apresentou os discos “Petals For Armor” (2020) e “Flowers For Vases / Descansos” (2021).

O lançamento aconteceu de forma inesperada no início de agosto, disponível apenas no site oficial da cantora e por tempo limitado, criando um clima de exclusividade entre os fãs mais dedicados.

Com 17 faixas inéditas, o álbum mergulha em temas de perda, arrependimento e reflexões pessoais. Um dos destaques, a música “Parachute”, cita o Rio de Janeiro de forma poética, mostrando uma faceta intimista da estadia da cantora na cidade:

“Você me disse que esperou por mim, disse que venceu / Me perguntou no avião do Rio se eu alguma vez pensei em nós? / E você estava no meu casamento, eu estava arrasada, você estava bêbada / Você poderia ter me dito para não fazer isso, eu teria corrido”

A referência à cidade brasileira ganha ainda mais significado para os fãs, já que a última passagem de Hayley Williams pelo país foi em março de 2023, com apresentações memoráveis no Rio de Janeiro e São Paulo.

David Byrne fala sobre parceria com Hayley Williams

Nesta terça-feira (02), o cantor David Byrne concedeu uma entrevista para a revista People, revista amplamente reconhecida por abordar diferentes aspectos da vida das celebridades e por apresentar conteúdos que transitam entre música, cinema, televisão e cultura em geral. Durante a conversa, o ex-integrante da icônica banda Talking Heads falou com entusiasmo sobre sua parceria com Hayley Williams e também comentou a respeito de sua ligação com o Paramore, grupo liderado pela cantora.

Ao recordar o momento em que conheceu o Paramore, David Byrne explicou que a aproximação aconteceu de forma natural e direta, sem formalidades. O convite para a colaboração partiu da própria banda, que já demonstrava interesse em ter Byrne participando de uma de suas músicas. Segundo ele, a experiência foi marcada pela leveza e pela diversão de estar envolvido em um projeto criativo diferente de sua rotina habitual.

“O pessoal do Paramore e a Hayley chegaram até mim e disseram: ‘E aí, você faria uma das nossas músicas?’ E eu fiz. Foi muito divertido. Eles gostaram do que fiz, do que criei com a música.”

Em outro momento da entrevista, David Byrne se deteve a falar sobre a experiência de assistir a uma apresentação de Hayley Williams. O músico destacou a forma intensa com que a cantora conduz seus shows e a maneira autêntica com que estabelece uma relação próxima com o público. Para ele, essa conexão vai além de uma performance, refletindo algo genuíno que torna a artista ainda mais especial.

“Ela tem uma conexão extraordinária com o público. É algo muito sincero e muito próximo, e eu reparei nisso. Achei realmente incrível.”

Ao comentar sobre a parceria que resultou em uma colaboração com Hayley Williams em seu novo álbum, David Byrne revelou que tudo aconteceu de maneira simples e espontânea. A decisão de gravarem juntos surgiu em meio a uma oportunidade inesperada, quando ele soube que a cantora estava na mesma cidade. Para Byrne, bastou uma mensagem para que a ideia se concretizasse rapidamente, levando a um resultado que ele descreveu com grande entusiasmo.

“A colaboração para o álbum aconteceu de forma natural. Eu sabia que ela estava na cidade, então mandei uma mensagem e disse: ‘Quer passar aqui e cantar nessa música?’ E ela disse que sim. E ela arrasou.”

Por fim, David Byrne confirmou que Hayley Williams estará presente em seu novo álbum, intitulado Who Is The Sky?, que tem lançamento marcado para o dia 5 de setembro. A cantora faz parte da faixa What Is The Reason For It?, uma das mais aguardadas colaborações do disco e promete unir o estilo experimental de Byrne à força vocal característica de Hayley.