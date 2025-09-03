Lady Gaga lança clipe de “The Dead Dance” e conquista críticas positivas

Lady Gaga está de volta ao centro das atenções com o lançamento de seu mais novo single, “The Dead Dance”, que chegou ao público nesta quarta-feira (3). A faixa foi apresentada junto com um videoclipe de quase cinco minutos, dirigido por Tim Burton e gravado na enigmática Ilha das Bonecas, no México.

A estreia coincidiu com o lançamento de novos episódios da série “Wandinha”, fortalecendo ainda mais o clima sombrio que envolve o projeto.

O lançamento representa o primeiro passo de Gaga após o sucesso do álbum Mayhem, que saiu em março e alcançou o topo da Billboard 200. Todos os singles desse disco já haviam sido trabalhados, o que aumentou a ansiedade dos fãs em relação ao novo material.

Agora, a artista retorna com uma proposta que mistura referências visuais marcantes, sonoridade retrô e a assinatura única que consolidou sua carreira internacional.

A recepção da mídia internacional foi imediata e bastante expressiva. Veículos como Billboard e NME classificaram “The Dead Dance” como um single “assustador”, destacando a atmosfera gótica da produção. Já a DIY Magazine descreveu o clipe como “algo enorme” e “certo-de-ser-icônico”, enquanto a Rolling Stone ressaltou o caráter “contagiante” da faixa dentro da trilha de Wandinha.

A sonoridade, segundo a crítica especializada, revisita o electro pop dos anos 1980, marcado por sintetizadores envolventes e batidas de bateria eletrônica. A revista Billboard destacou que a canção reflete a ideia de ir “até o fim”, enquanto a voz de Gaga alterna entre tons delicados e refrões poderosos. O site Stereogum chegou a comparar o resultado a uma fusão entre “Wanna Be Startin’ Something”, de Michael Jackson, e “Get Lucky”, do Daft Punk.

Lady Gaga: Parceria criativa e impacto na carreira de Lady Gaga

“The Dead Dance” foi composta e produzida por Lady Gaga, Andrew Watt e Cirkut, equipe já responsável por grande parte do repertório de Mayhem. A união repete a fórmula de sucesso que levou o álbum anterior ao topo das paradas, mas agora com uma roupagem ainda mais cinematográfica, potencializada pela colaboração com Tim Burton.

O clipe, gravado em um dos locais mais enigmáticos do México, reforça a estética sombria e performática que acompanha Gaga desde os primeiros anos de sua carreira. Para muitos críticos, a artista conseguiu mais uma vez unir música, moda e audiovisual em uma obra que ultrapassa os limites de um simples lançamento musical.

Para os fãs, o single também marca um momento especial. Gaga, que recentemente bateu recorde de público em um show gratuito no Rio de Janeiro, demonstra que continua reinventando sua narrativa artística sem perder a essência que a transformou em ícone da cultura pop.

Com “The Dead Dance”, Lady Gaga reafirma seu lugar como uma das artistas mais criativas e inovadoras da atualidade, abrindo um novo capítulo em sua trajetória e deixando no ar a expectativa de um possível próximo álbum.