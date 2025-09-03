Cardi B é absolvida em caso de agressão e foca no novo álbum

A rapper norte-americana Cardi B foi declarada inocente em um processo judicial que se arrastava desde 2018. A decisão do júri de Los Angeles, anunciada nesta terça-feira (2), encerra uma disputa de sete anos movida por sua ex-segurança, Emani Ellis, que pedia uma indenização de US$ 24 milhões (cerca de R$ 132 milhões).

Ellis acusava Cardi B de agressão física e verbal durante um conflito ocorrido em um centro médico de Beverly Hills, quando a artista estava grávida de seu primeiro filho com Offset. Segundo a ex-funcionária, a rapper teria cuspido em seu rosto, arranhado seu corpo e feito comentários ofensivos, o que teria causado danos emocionais e profissionais.

Apesar das acusações, as investigações e os depoimentos colhidos ao longo do julgamento não confirmaram a versão de Ellis. Testemunhas ouvidas em tribunal reforçaram que não houve agressão física.

A defesa de Cardi B também conseguiu que o juiz restringisse referências a polêmicas antigas da artista, garantindo que o caso fosse analisado apenas pelo episódio de 2018. Em sua fala, a rapper foi categórica: “Mesmo que eu esteja no meu leito de morte, direi isso: eu não toquei naquela mulher.”

O veredito absolvendo Cardi B representa não apenas uma vitória pessoal, mas também profissional. O processo poderia prejudicar diretamente o lançamento de seu novo álbum, AM I THE DRAMA?, previsto para este ano.

A trajetória de Cardi B é marcada por superação e resiliência. De stripper a uma das maiores artistas do hip-hop, sua carreira sempre esteve acompanhada de críticas, polêmicas e questionamentos. Com a decisão judicial favorável, a rapper reforça sua narrativa de resistência e sua capacidade de transformar adversidades em combustível criativo.

Nas redes sociais, a vitória repercutiu amplamente. Muitos fãs celebraram a inocência, destacando que a rapper segue fiel à sua autenticidade. Ao mesmo tempo, um momento curioso do julgamento viralizou: Cardi B foi flagrada aparentemente cochilando durante os depoimentos, cena que gerou memes e reforçou seu carisma natural.

Próximos passos de Cardi B após julgamento

Livre de uma disputa milionária, Cardi B agora pode concentrar seus esforços na divulgação do novo álbum e em futuros projetos. O título AM I THE DRAMA? ganha novo significado, refletindo sua relação com a mídia e as constantes acusações que enfrenta, mas também reafirmando sua posição como uma das vozes mais influentes da música atual.

Com a inocência declarada, a rapper transforma mais um desafio em vitória, consolidando ainda mais sua imagem como uma artista autêntica e resiliente no cenário internacional.