Sabrina Carpenter estreia disco mais provocador da carreira

Durante os anos 2000, Hollywood se divertiu com as chamadas sex comedies — filmes como American Pie e Superbad que abordavam relacionamentos e descobertas adolescentes com humor picante e cheio de duplo sentido. Agora, esse espírito ganha uma nova leitura na música pop. Sabrina Carpenter, 26, acaba de lançar seu sétimo álbum de estúdio, “Man’s Best Friend”, que chega às plataformas nesta sexta-feira (29) embalado por trocadilhos, letras sugestivas e refrões provocativos.

A artista, que já vinha chamando atenção com o single “Manchild” e fotos promocionais polêmicas, mergulha em composições de forte teor sexual. A capa do disco, divulgada anteriormente, já havia dividido opiniões: nela, Sabrina aparece agachada enquanto um homem segura seu cabelo. Para alguns, a imagem reforça uma visão misógina; para outros, trata-se de uma sátira à própria objetificação feminina.

Ao longo de pouco mais de meia hora, a cantora alterna entre ironia e sensualidade explícita. O single “Tears”, que ganhou clipe no mesmo dia do lançamento do álbum, abre a sequência com versos de múltiplas interpretações. Embora o título remeta a lágrimas, a letra deixa claro que a narrativa não é sobre sofrimento. “Eu fico molhada só de pensar em você”, canta logo nos primeiros segundos, levando o jogo de palavras ao limite.

Na sequência, “My Man on Willpower” satiriza os homens “emocionalmente conscientes” que, ainda assim, se mostram inertes na intimidade. Já em “House Tour”, Sabrina transforma a visita a uma casa em metáfora nada velada sobre o próprio corpo: “Você quer um tour pela casa? Primeiro, segundo, terceiro andar. E eu prometo que nada disso é uma metáfora”.

O álbum ainda reserva momentos de escancarada ousadia, como em “We Almost Broke Up Last Night”, quando a cantora fala abertamente sobre sexo oral em um dos versos finais.

Sabrina Carpenter revela que não tem TV em seu apartamento

Recentemente, a cantora Sabrina Carpenter revelou durante sua entrevista para a Interview Magazine que não possui uma televisão em sua casa.

“Eu nem tenho TV no meu apartamento”, disse à publicação. “Parece que sou tão desconectada e antiquada, mas quando estou aqui, eu só ouço música.”

Segundo a People, a cantora do sucesso “Espresso” então comentou que ouve muitos artistas clássicos.

“É praticamente tudo o que eu sei ouvir. Foi com isso que eu cresci”, disse Sabrina Carpenter. “Ultimamente, tenho ouvido muito Blue Nile.”

“Os anos 70 são onde encontro muitas músicas reconfortantes.“, revelou.

“Obviamente, meu amor por bandas como Fleetwood Mac e ABBA é infinito, mas estou me divertindo muito descobrindo novos álbuns”, acrescentou.

Vale destacar que a cantora de “Manchild” disse que descobre músicas no Spotify ou em lojas de discos.

“Há tantos artistas aos quais você recorre e pensa: ‘Este não foi um sucesso? É um sucesso para mim’”, disse Carpenter.

De acordo com a publicação, ela também observou que “às vezes, os álbuns são feitos para serem álbuns”.

“Não é como se dissesse: ‘Eu conheço este álbum porque ele tinha as maiores músicas’, mas sim que me sinto de uma certa maneira quando o ouço do começo ao fim”, afirmou.

“Eu pensei: ‘E se eu estivesse escrevendo exatamente como me sinto neste capítulo?’” Talvez o álbum abranja apenas dois meses da minha vida, mas esse período está documentado. Ele vive para sempre dessa forma”, contou.

Vale lembrar que Sabrina Carpenter lançou seu sétimo álbum de estúdio, Man’s Best Friend, na última sexta-feira, 29 de agosto.

O disco sucede seu álbum de 2024, Short n’ Sweet, que incluiu os singles de sucesso “Espresso”, “Taste”, “Please Please Please” e “Bed Chem”.

Sabrina Carpenter celebra recorde de novo álbum no Spotify

Sabrina Carpenter celebrou o sucesso de seu novo álbum “Man’s Best Friend” agradecendo os fãs pelas redes sociais.

Conforme anunciado pelo Spotify na última terça-feira (2), o disco de 12 faixas estabeleceu um novo recorde para 2025 de maior número de streams em um único dia para um álbum de uma artista feminina. Segundo a Billboard, Sabrina Carpenter reagiu à notícia nos stories do Instagram: “Isso me deixa perplexa”.

“Não tenho palavras para agradecer por ouvirem”, acrescentou.

Vale destacar que no X, Sabrina Carpenter também compartilhou o anúncio: “Não acredito nisso… muito obrigada por ouvirem”, escreveu.

Vale lembrar que a confirmação do feito no streaming acontece poucos dias após ela lançar Man’s Best Friend, seu sétimo álbum de estúdio, em 29 de agosto. Ela anunciou o projeto pela primeira vez em junho, logo após lançar o single principal “Manchild”.

Em uma entrevista recente à Interview, Sabrina Carpenter explicou como foi trabalhar neste projeto: “Eu pensei: ‘Isso não é diferente de quando eu estava fazendo o último álbum.’”

“Ninguém me disse que eu precisava lançar em qualquer data”, continuou ela. “Se eu me sentisse inspirada, eu simplesmente escrevia. Você pode escrever e não precisa ser para nada.”, finalizou.