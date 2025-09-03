Chris Martin divide opiniões após fala sobre Israel e Palestina em show

O vocalista do Coldplay, Chris Martin, voltou ao centro das atenções após um episódio polêmico durante o show da banda no Estádio de Wembley, em Londres, no último domingo (1). Entre uma música e outra, o cantor convidou duas mulheres do público para subirem ao palco e perguntou de onde elas eram.

Quando ambas responderam que vinham de Israel, a plateia reagiu de forma mista, com aplausos, vaias e até gemidos, criando um clima inesperado.

A situação ficou ainda mais delicada após a resposta de Chris. Tentando amenizar o desconforto, o artista agradeceu às mulheres por estarem presentes e destacou que todos deveriam ser tratados como “iguais na Terra, independentemente da origem”. Em seguida, o cantor também fez questão de saudar o público palestino presente no estádio, acrescentando que “todos são igualmente humanos”.

A fala, embora tenha buscado reforçar uma mensagem de unidade, rapidamente repercutiu como um “ato sem tato”. Para parte dos fãs, Chris Martin acabou expondo as jovens israelenses a uma situação constrangedora diante de milhares de pessoas, transformando um momento que deveria ser de celebração em um episódio carregado de tensão política.

Nas redes sociais, alguns seguidores classificaram a atitude como “desnecessariamente politizada” e apontaram que as mulheres provavelmente só queriam curtir o show, mas acabaram sendo colocadas no centro de um debate sensível. “No final das contas, ele as transformou em alvos, mesmo sem querer”, escreveu um internauta.

Outros, no entanto, defenderam o cantor, afirmando que suas palavras foram mal interpretadas e que a intenção era reforçar uma mensagem de empatia universal. “Chris sempre fala sobre amor, união e paz. O problema é que o tema é delicado demais e qualquer comentário acaba gerando polêmica”, analisou um fã no X (antigo Twitter).

Chris Martin: Histórico de posicionamentos sociais

A postura de Chris Martin não surpreende quem acompanha a carreira do Coldplay. O grupo é conhecido por abordar mensagens de paz, sustentabilidade e inclusão em suas turnês. Ao longo dos anos, o vocalista tem se manifestado sobre questões globais, incluindo mudanças climáticas, direitos humanos e desigualdades sociais.

Ainda assim, a reação ao episódio mostra como o tema Israel-Palestina continua sendo altamente sensível em qualquer espaço público, inclusive no entretenimento. A fala do artista, que pretendia soar conciliadora, acabou sendo lida de formas diferentes por fãs, críticos e veículos de imprensa.

Para especialistas em imagem pública, o caso reforça os desafios de artistas internacionais ao lidar com questões políticas em palcos globais. “Mesmo quando há boa intenção, é preciso entender o contexto cultural e o impacto de cada palavra. Um show é um espaço de arte, mas também de visibilidade política”, destacou uma analista consultada pela imprensa britânica.

Apesar da controvérsia, Coldplay segue com sua turnê mundial, que tem lotado estádios e reafirmado a popularidade da banda. Para Chris Martin, o episódio em Londres deve servir como aprendizado sobre os riscos de transformar momentos espontâneos em discursos que tocam em feridas globais.