Miley Cyrus critica indústria da música

Miley Cyrus voltou a movimentar o debate sobre a forma como a indústria fonográfica atual valoriza os números em detrimento da arte.

Em entrevista à revista The Cut, onde posou ao lado das irmãs e de sua mãe, a cantora refletiu sobre os rumos da música contemporânea e destacou que a pressa por resultados imediatos pode estar tornando os lançamentos cada vez mais descartáveis.

De acordo com a artista de 32 anos, muitos trabalhos são planejados apenas para figurar nas paradas, sem preocupação em permanecer na memória das pessoas. “Hoje em dia, a música vem e vai tão rápido que raramente encontramos canções que realmente tenham impacto emocional. Grande parte delas se torna descartável”, avaliou.

O comentário surgiu após sua irmã, Noah Cyrus, compartilhar uma lembrança pessoal com a faixa “Against the Wind”, de Bob Seger. Segundo Noah, essa foi a última música que cantou com a avó paterna, memória que reforçou em Miley a convicção de que a música deve estar ligada a experiências de vida e não a estatísticas.

Na entrevista, Miley reforçou sua visão de que a música deve ser lembrada por emoções e histórias, e não apenas por posições em rankings. “Quero fazer músicas que tenham impacto, não músicas baseadas em números. Números são para matemática e esportes, não para música”, declarou a cantora, que recentemente celebrou o sucesso de seu single Flowers, mas garante que não se prende a métricas.

Essa postura de Miley não é inédita. Desde o início da carreira, a ex-protagonista da série Hannah Montana buscou se reinventar constantemente, explorando estilos diferentes e assumindo riscos artísticos que nem sempre foram vistos como escolhas comerciais. Para ela, a autenticidade tem mais peso do que uma posição de destaque nas paradas.

Miley Cyrus: Liberdade criativa acima da pressão da indústria

Outro ponto levantado por Miley foi a forma como a pressão do mercado pode sufocar a expressão artística. Ela comparou a criação musical ao trabalho de um pintor: “Um artista pinta e expõe sua obra em uma galeria. Se um comprador estiver observando atrás de você, esperando o resultado, você nunca vai criar arte verdadeira”.

Essa analogia reflete a busca da cantora por liberdade criativa, algo que considera essencial para que a música continue sendo um espaço de experimentação e verdade. Miley acredita que, quando o artista sente a necessidade de agradar imediatamente, perde-se a essência do processo criativo.

Com mais de duas décadas de carreira, Miley Cyrus se consolida não apenas como uma das vozes mais potentes da música pop, mas também como uma artista que constantemente provoca discussões sobre o papel da música na sociedade. Sua crítica à indústria não é apenas uma contestação, mas um convite para que fãs e profissionais reflitam sobre o valor da arte além dos números.