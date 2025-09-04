Sabrina Carpenter causa polêmica com faixas sensuais

Sabrina Carpenter voltou a movimentar a indústria da música pop com o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio, Man’s Best Friend. O trabalho, que chegou às plataformas nesta semana, já está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais graças às letras explícitas e carregadas de conotação sexual.

Em entrevista ao programa CBS Mornings, a cantora admitiu que o projeto pode incomodar parte do público. “Esse disco não é para os mais conservadores. Mas também acho que até quem é conservador consegue ouvir sozinho e encontrar algo que faça sorrir. Às vezes, as pessoas escutam letras muito ousadas e pensam: ‘Não quero cantar isso na frente de todo mundo’. É como se fosse quase demais”, declarou.

E é justamente esse “quase demais” que tem alimentado debates online. No X (antigo Twitter), fãs da artista e curiosos reagem com espanto – e muitas vezes com humor – a versos que falam sem rodeios sobre desejo, frustração e intimidade.

Faixas que chamaram atenção

Logo no single “Tears”, já acompanhado de videoclipe, Carpenter canta de forma direta sobre prazer e vulnerabilidade. Em “Sugar Talking”, deixa claro que não está interessada em conversa fiada: prefere atitude. Já “We Almost Broke Up Again Last Night” expõe altos e baixos de um relacionamento, alternando momentos de briga e reconciliação sexual.

Outras faixas, como “My Man on Willpower” e “House Tour”, também estão entre as mais comentadas. Enquanto a primeira traz críticas bem-humoradas à falta de desejo do parceiro, a segunda usa duplos sentidos para rejeitar certas práticas sexuais.

Repercussão

A ousadia das letras está rendendo elogios de quem enxerga em Sabrina uma artista cada vez mais dona de sua narrativa e disposta a desafiar limites. Por outro lado, há quem considere o tom exagerado ou até desnecessário.

Sabrina Carpenter revela que não tem TV em seu apartamento

Recentemente, a cantora Sabrina Carpenter revelou durante sua entrevista para a Interview Magazine que não possui uma televisão em sua casa.

“Eu nem tenho TV no meu apartamento”, disse à publicação. “Parece que sou tão desconectada e antiquada, mas quando estou aqui, eu só ouço música.”

Segundo a People, a cantora do sucesso “Espresso” então comentou que ouve muitos artistas clássicos.

“É praticamente tudo o que eu sei ouvir. Foi com isso que eu cresci”, disse Sabrina Carpenter. “Ultimamente, tenho ouvido muito Blue Nile.”

“Os anos 70 são onde encontro muitas músicas reconfortantes.“, revelou.

“Obviamente, meu amor por bandas como Fleetwood Mac e ABBA é infinito, mas estou me divertindo muito descobrindo novos álbuns”, acrescentou.

Vale destacar que a cantora de “Manchild” disse que descobre músicas no Spotify ou em lojas de discos.

“Há tantos artistas aos quais você recorre e pensa: ‘Este não foi um sucesso? É um sucesso para mim’”, disse Carpenter.

De acordo com a publicação, ela também observou que “às vezes, os álbuns são feitos para serem álbuns”.

“Não é como se dissesse: ‘Eu conheço este álbum porque ele tinha as maiores músicas’, mas sim que me sinto de uma certa maneira quando o ouço do começo ao fim”, afirmou.

“Eu pensei: ‘E se eu estivesse escrevendo exatamente como me sinto neste capítulo?’” Talvez o álbum abranja apenas dois meses da minha vida, mas esse período está documentado. Ele vive para sempre dessa forma”, contou.

Vale lembrar que Sabrina Carpenter lançou seu sétimo álbum de estúdio, Man’s Best Friend, na última sexta-feira, 29 de agosto.

O disco sucede seu álbum de 2024, Short n’ Sweet, que incluiu os singles de sucesso “Espresso”, “Taste”, “Please Please Please” e “Bed Chem”.

Sabrina Carpenter celebra recorde de novo álbum no Spotify

Sabrina Carpenter celebrou o sucesso de seu novo álbum “Man’s Best Friend” agradecendo os fãs pelas redes sociais.

Conforme anunciado pelo Spotify na última terça-feira (2), o disco de 12 faixas estabeleceu um novo recorde para 2025 de maior número de streams em um único dia para um álbum de uma artista feminina. Segundo a Billboard, Sabrina Carpenter reagiu à notícia nos stories do Instagram: “Isso me deixa perplexa”.

“Não tenho palavras para agradecer por ouvirem”, acrescentou.

Vale destacar que no X, Sabrina Carpenter também compartilhou o anúncio: “Não acredito nisso… muito obrigada por ouvirem”, escreveu.

Vale lembrar que a confirmação do feito no streaming acontece poucos dias após ela lançar Man’s Best Friend, seu sétimo álbum de estúdio, em 29 de agosto. Ela anunciou o projeto pela primeira vez em junho, logo após lançar o single principal “Manchild”.

Em uma entrevista recente à Interview, Sabrina Carpenter explicou como foi trabalhar neste projeto: “Eu pensei: ‘Isso não é diferente de quando eu estava fazendo o último álbum.’”

“Ninguém me disse que eu precisava lançar em qualquer data”, continuou ela. “Se eu me sentisse inspirada, eu simplesmente escrevia. Você pode escrever e não precisa ser para nada.”, finalizou.