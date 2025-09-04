Sombr é o novo fenômeno da música alternativa

Aos 20 anos, Sombr se consolidou como uma das maiores revelações musicais de 2025. O artista nova-iorquino, dono do hit Back to Friends, acumula mais de 50 milhões de ouvintes no Spotify e já tem a primeira turnê solo completamente esgotada — um feito raro para um nome tão recente no cenário.

Nascido Shane Michael Boose, em Nova York, ele cresceu cercado por música. Filho de um instrumentista, foi a convivência familiar que o aproximou do universo artístico. Na juventude, mergulhou no teatro musical e na música clássica enquanto estudava na tradicional LaGuardia High School of Music & Art, onde desenvolveu técnicas vocais que mais tarde se tornariam a base de seu estilo singular.

O nome artístico surgiu de forma simbólica: além de reunir suas iniciais (SMB), “Sombr” reflete um período difícil de sua vida, vivido justamente quando lançou o primeiro single, Nothing Left to Say. Vieram depois Caroline e o EP In Another Life, com oito faixas que apresentaram ao público músicas como Burner Phone e Weak.

O salto definitivo aconteceu com Back to Friends, canção que viralizou nas redes sociais e garantiu espaço no topo das paradas de rádio alternativa. O sucesso abriu caminho para o álbum de estreia, I Barely Know Her, que traz ainda o single 12 to 12, acompanhado de um videoclipe estrelado pela influenciadora Addison Rae.

Atualmente radicado em Los Angeles, Sombr mantém no pop alternativo uma identidade marcada por melodias envolventes e letras que exploram a vulnerabilidade dos relacionamentos modernos. “Minha vida é dedicada a esta música e a entregá-la para vocês para sempre. Nada mais. Eu amo vocês com todo o coração. Isso é só o começo”, escreveu o cantor ao lançar o disco.

Além do sucesso individual, Sombr também já dividiu palco com nomes de peso. Em 2025, foi atração de abertura da Second Wind Tour, de Daniel Seavey, e da Aftercare World Tour, de Nessa Barrett. Agora, vive o auge de sua ascensão com uma agenda própria de shows pela América do Norte e Europa — todos com ingressos esgotados.

sombr comemora topo do Spotify Global e rebate rótulo de “industry plant”

O cantor sombr, conhecido pelo hit viral “Back to Friends”, usou suas redes sociais para celebrar um marco importante na carreira: a faixa alcançou o topo do Spotify Global, consolidando-se como a mais ouvida do mundo. Em uma mensagem emocionada publicada nos stories do Instagram, o artista refletiu sobre o processo criativo por trás da música e sobre como as redes sociais desempenharam um papel essencial na sua ascensão ao sucesso:

“A música mais ouvida no Spotify é uma que eu escrevi e produzi sozinho, e fiz em casa. Ela estourou porque postei nas redes sociais! Você pode fazer qualquer coisa em que colocar sua mente.”

Na sequência, sombr aproveitou o espaço para rebater críticas que o classificam como um “industry plant” — expressão usada para definir artistas que são promovidos como independentes ou “descobertos organicamente”, mas que, na verdade já contam com o apoio estratégico e financeiro de grandes gravadoras desde o início de suas carreiras. Com firmeza, ele rejeitou o rótulo e reafirmou sua trajetória construída com esforço e perseverança:

“‘Produto da indústria’ uma ova. Se você tem acompanhado minha trajetória, sabe que venho trabalhando para isso a vida inteira. Houve muitos altos e baixos. Sou muito grato por ter uma comunidade tão linda e amorosa que me apoia.”

Atualmente, “Back to Friends” permanece na primeira colocação do Spotify Global, com mais de 5,3 milhões de reproduções diárias. Na disputa pela liderança da plataforma, aparecem também a faixa “Golden”, do filme K-pop: Demon Hunters, com 5,2 milhões de plays diários, e “Ordinary”, de Alex Warren, com 5,1 milhões.