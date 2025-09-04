Camila Cabello celebra reunião surpresa do Fifth Harmony

Camila Cabello emocionou fãs ao demonstrar apoio à antiga banda Fifth Harmony, que voltou a se apresentar junta após sete anos. Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui e Dinah Jane surpreenderam o público durante o show dos Jonas Brothers no Pavilhão Dos Equis, em Dallas, cantando o clássico de 2015 “Worth It”, que chegou à 12ª posição na Billboard Hot 100.

A reação de Camila Cabello, que deixou o grupo em 2016 para seguir carreira solo, chamou atenção. A cantora deixou quatro emojis de coração vermelho nos comentários da publicação do grupo no Instagram, demonstrando apoio e carinho por suas ex-colegas de banda de forma discreta, mas significativa.

Nos bastidores, a reunião não foi totalmente inesperada. Horas antes da apresentação, o Fifth Harmony alimentou rumores ao postar nas redes sociais sua primeira atualização desde 2018, com a hashtag #FifthHarmonyFollowSpree, deixando os fãs ansiosos e cheios de teorias sobre uma possível volta.

Meses antes, Ally Brooke e Dinah Jane já haviam mencionado a possibilidade de um reencontro. Em entrevista no Billboard Women in Music 2024, Brooke disse: “Veremos… não temos certeza.” Jane acrescentou: “É incrível ver nossos fãs revivendo momentos tão especiais. Nossa música ainda fala por si só e merece esse reconhecimento novamente.”

O Fifth Harmony surgiu em 2012 durante a segunda temporada do The X Factor EUA, alcançando sucesso imediato com hits como “Worth It” e “Work From Home”, que chegou à 4ª posição na Billboard Hot 100. Após a saída de Camila em 2016, o grupo seguiu projetos solo até sua separação oficial em 2018.

Camila Cabello, por sua vez, construiu uma carreira solo sólida, com hits que lideraram as paradas, incluindo “Havana” e “Señorita”, além de seu álbum mais recente, C,XOXO (2024), que estreou na 13ª posição da Billboard 200. A demonstração de carinho pela antiga banda prova que, mesmo distantes fisicamente, o vínculo entre as integrantes permanece forte.

Camila Cabello comenta em post do Fifth Harmony no Instagram

