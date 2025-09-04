Camila Cabello: de ex-Fifth Harmony a estrela global do pop

Camila Cabello, de 28 anos, está de volta ao Brasil e promete agitar o público paulista no dia 14 de setembro, durante a 2ª edição do festival The Town. A cantora se apresenta no palco Skyline, ao lado de grandes nomes como Katy Perry, J Balvin e Iza.
A artista começou sua carreira na fama como integrante do Fifth Harmony, grupo formado no reality The X Factor em 2012, ao lado de Lauren Jauregui, Dinah Jane, Normani e Ally Brooke. Em 2016, Camila decidiu seguir carreira solo e rapidamente conquistou o mundo com hits como “Havana”, tornando-se a primeira mulher hispânica a alcançar certificação Diamante pela RIAA com a faixa.
Desde então, a cantora acumula prêmios importantes, incluindo dois Grammy Latino, cinco American Music Awards e um Billboard Music Award. Seu álbum de estreia, Camila, chegou ao topo da Billboard 200 e recebeu indicação ao Grammy na categoria de “Melhor Álbum Vocal Pop”. Com o single “Never Be The Same”, Camila ainda fez história no Spotify ao se tornar a primeira artista a colocar dois singles número um em diferentes formatos com as duas primeiras faixas de um álbum de estreia.
Na vida pessoal, Camila também chamou atenção pela relação com Shawn Mendes, com quem namorou entre 2019 e 2021. Recentemente, ela comentou sobre a reconciliação e o segundo término do casal, explicando que o relacionamento simplesmente não parecia certo, mas ressaltou que mantém carinho e respeito pelo ex.
Além de novidades sobre sua carreira solo, Camila surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (1º) ao interagir com uma publicação do Fifth Harmony, comentando com quatro corações vermelhos na postagem que mostrava a participação surpresa do grupo no show dos Jonas Brothers. A reação dos fãs foi imediata, incluindo comentários saudosos como “Falta você”.
O Fifth Harmony, que estava em hiato desde março de 2018, se reuniu recentemente no palco, mostrando que, mesmo após anos, a conexão entre as integrantes continua viva. Lauren Jauregui, Dinah Jane, Normani e Ally Brooke seguem em carreiras solo bem-sucedidas, mas mantêm laços que emocionam fãs ao redor do mundo.
Camila Cabello comenta em post do Fifth Harmony no Instagram
Recentemente, Camila Cabello demonstrou apoio pelo Fifth Harmony após a reunião surpresa de seu antigo grupo.
No último domingo (31), o grupo feminino surpreendeu os fãs ao se reunir no palco pela primeira vez em sete anos durante o show dos Jonas Brothers em Dallas. Segundo a Billboard, após a apresentação, o Fifth Harmony compartilhou um clipe no Instagram cantando o hit “Worth It”.
Camila Cabello, que saiu do grupo no final de 2016 para lançar sua carreira solo, demonstrou seu apoio nos comentários postando quatro emojis de coração vermelho para suas ex-companheiras de banda.
Vale destacar que rumores de reunião circulavam há meses. Brooke e Jane sugeriram a possibilidade durante uma entrevista no evento Billboard Women in Music.
“Veremos… não temos certeza”, disse Brooke quando questionada sobre a reunião. Jane acrescentou: “Adoro que nossos fãs possam relembrar momentos tão bons e adoro que estejamos recebendo o crédito novamente. Nossa música foi muito impactante na época e, para ser sincera, sinto que foi meio esquecida. Então, agora que está revivendo por conta própria, mostra que nossa música fala por si.”
Vale lembrar que o Fifth Harmony foi formado em 2012 na segunda temporada da edição americana do The X Factor. O grupo alcançou a fama com seu álbum de estreia, Reflection, em 2015, que incluiu “Worth It“, seu primeiro hit no top 20 da Billboard Hot 100. O sucesso continuou com “Work From Home“, com Ty Dolla $ign.
Em dezembro de 2016, o grupo anunciou a saída de Camila Cabello pelas redes sociais, de acordo com a revista. “Após 4 anos e meio juntos, fomos informados por seus representantes que Camila decidiu deixar o Fifth Harmony. Desejamos tudo de bom a ela.”, escreveram as integrantes.
Camila Cabello seguiu com uma carreira solo de sucesso, lançando mais recentemente C,XOXO, em 2024, que estreou na 13ª posição na Billboard 200. Ao longo dos anos, ela também liderou a Hot 100 com “Havana“, com Young Thug, e “Señorita“, com o ex-namorado Shawn Mendes.
O Fifth Harmony, composto por Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui e Dinah Jane, se separou oficialmente em 2018, com cada membro seguindo vários projetos solo.
Camila Cabello canta cover de Natalie Imbruglia na Austrália
Recentemente Camila Cabello surpreendeu os fãs com uma versão de piano de “Torn“, hit de Natalie Imbruglia de 1998, em dois shows na Austrália.
Segundo a Billboard, em Melbourne e Sydney, duas das últimas paradas da turnê Yours, C, foram um cenário para um cover do single, gravado pela australiana para seu álbum de estreia de 1997, Left of the Middle.
“Quando na Austrália… você tem que cantar Torn”, Camila Cabello legendou o clipe no X. “ily natalie imbruglia & ily australia”.
Vale destacar que Torn alcançou o primeiro lugar em três paradas da Billboard, Radio Songs, Pop Airplay e Adult Pop Airplay em 1998 e alcançou a 42ª posição na Hot 100. Ela foi indicada ao Grammy de melhor performance vocal pop feminina, mas acabou perdendo para Celine Dion com “My Heart Will Go On”.
Vale lembrar que Natalie Imbruglia lançou um total de seis álbuns ao longo de sua carreira, sendo Firebird, de 2021, o mais recente. No ano passado, ela se apresentou sob o disfarce de “Bluebell” no The Masked Singer, de acordo com a publicação.