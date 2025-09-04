Green Day e o segredo de ‘Wake Me Up When September Ends’

Quando o Green Day lançou American Idiot, em 2004, uma das faixas que mais tocou os fãs não tinha nada a ver com política ou crítica social. Wake Me Up When September Ends surgiu de uma dor pessoal intensa: a perda do pai de Billie Joe Armstrong para o câncer, quando ele tinha apenas 10 anos. O título da música reflete o lamento infantil do jovem Billie ao se isolar após o funeral: “me acorde quando setembro acabar”.

A balada, carregada de melancolia, rapidamente se tornou um dos momentos mais emocionantes da carreira do Green Day. No entanto, o que era uma expressão de sofrimento profundo acabou ganhando um novo significado na era da internet. Todo início de outubro, as redes sociais se enchem de piadas e memes dizendo que é hora de “acordar o vocalista do Green Day”.

Por anos, esse tipo de brincadeira incomodou a banda. Em entrevistas, Billie Joe deixou claro que a música não era apenas um hit, mas um retrato de uma experiência pessoal dolorosa. Em 2016, ele comentou à Vulture:

“Setembro chega e as pessoas falam: ‘Hey, é o cara do Green Day’. É como quando Jesus nasce em 25 de dezembro e todos dizem: ‘É Natal!’ Ou quando chega a Páscoa: ‘É Páscoa!’ E aí vem setembro, e falam: ‘Hey! É o cara do Green Day!’ […] Divirta-se, mas vá procurar uma vida ao mesmo tempo.”

Com o tempo, no entanto, a relação da banda com a canção e os memes mudou. Em 2023, para promover o primeiro single de Saviors (2024), eles chegaram até a brincar com a própria piada, mostrando que é possível transformar desconforto em leveza.

Green Day cancela show no Rio após conflito com Copa do Brasil

A banda norte-americana Green Day anunciou o cancelamento de sua apresentação no Rio de Janeiro, marcada para o dia 9 de setembro, no Estádio Nilton Santos, também conhecido como Engenhão. A decisão pegou os fãs de surpresa, já que o show era um dos mais aguardados do calendário musical brasileiro em 2025.

Segundo comunicado oficial divulgado nas redes sociais, o cancelamento ocorreu devido a um conflito de datas com a partida decisiva das quartas de final da Copa do Brasil entre Botafogo e Vasco da Gama. O jogo, considerado um clássico nacional, será realizado no mesmo dia e local onde estava programado o show da banda.

A administração do Botafogo, que detém a concessão do estádio, informou que a prioridade é a realização do jogo, por se tratar de uma competição nacional de grande relevância esportiva e que não havia possibilidade logística para manter os dois eventos no mesmo espaço e data.

O Green Day se desculpou com os fãs brasileiros e declarou que tentou negociar alternativas, mas não encontrou uma solução viável. “Estamos tristes por não poder tocar para vocês no Rio. Tentamos todas as possibilidades, mas infelizmente não será possível”, disse a banda em comunicado oficial.

Green Day: Impacto para os fãs e para o festival

O show no Rio fazia parte da turnê “I Wanna Be Tour 2025”, que passará por várias cidades da América Latina. A banda será uma das headliners do festival que leva o mesmo nome da turnê, reunindo grandes nomes do rock mundial. Com o cancelamento, a organização do festival informou que outras datas no Brasil continuam confirmadas, incluindo São Paulo e Curitiba.

Para os fãs cariocas, a notícia gerou grande frustração. Nas redes sociais, muitos lamentaram o fato de perder a chance de assistir ao vivo aos clássicos do Green Day, como “Basket Case” e “American Idiot”. Outros entenderam a situação, reconhecendo a dificuldade de conciliar dois eventos de grande porte no mesmo espaço.

A produtora responsável pela apresentação no Rio informou que os ingressos já adquiridos serão reembolsados integralmente. O processo será divulgado nos próximos dias nos canais oficiais do evento.

Apesar do cancelamento, a expectativa para os demais shows da turnê segue alta. A presença do Green Day no Brasil reafirma a conexão da banda com o público brasileiro, que sempre recebeu os músicos com entusiasmo. Mesmo sem o Rio de Janeiro na rota, milhares de fãs ainda esperam viver momentos históricos com Billie Joe Armstrong e companhia em outras capitais.