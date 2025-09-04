Lady Gaga adia show em Miami para preservar saúde vocal

Lady Gaga precisou adiar o aguardado show da turnê The MayhemBall em Miami, na noite de quarta-feira (3), após receber orientação médica para não se apresentar.

A decisão, embora frustrante para os fãs que já aguardavam no local, foi tomada para preservar a saúde vocal da artista, que explicou que sentiu tensão incomum durante os ensaios e aquecimento antes da performance.

Segundo Gaga, o esforço realizado nos últimos dias acabou forçando suas cordas vocais, o que poderia gerar complicações se ela insistisse em cantar ao vivo. Conhecida pela intensidade de suas apresentações, a cantora deixou claro que prefere adiar a data a correr o risco de comprometer sua carreira a longo prazo.

“Eu queria simplesmente seguir em frente com o show, mas seria irresponsável colocar em risco a minha voz. Meus médicos e meu instrutor vocal foram unânimes em dizer que seria perigoso. Então, por mais doloroso que seja, preciso adiar”, explicou em mensagem publicada nas redes sociais.

Para Lady Gaga, que construiu sua trajetória baseada em dedicação e entrega ao público, cancelar ou adiar um espetáculo é sempre uma escolha dolorosa. A cantora reconheceu a frustração dos fãs, mas pediu compreensão, ressaltando que a decisão foi tomada para garantir que possa continuar a se apresentar com qualidade.

“Eu canto ao vivo todas as noites e esse show exige muito da minha voz. Mesmo me cuidando bastante, às vezes situações como essa são inevitáveis. Eu preferi pensar no futuro e evitar um dano permanente”, declarou.

A artista, de 39 anos, também destacou que sua equipe já trabalha para reagendar a apresentação em Miami. Ela prometeu anunciar uma nova data em breve, garantindo que os fãs poderão viver a experiência completa da turnê.

Lady Gaga: Lançamento musical em meio ao contratempo

Apesar da pausa forçada nos palcos, Lady Gaga não deixou seus admiradores sem novidades. A cantora lançou nesta semana o single “The Dead Dance”, faixa que integra a trilha da segunda parte da série Wandinha, da Netflix. O clipe da música chegou ao YouTube com direção de Tim Burton, renomado cineasta conhecido por seu estilo gótico e surreal.

A colaboração reforça a imagem de Gaga como artista multifacetada, transitando entre música, moda e cinema. O vídeo, que já acumula milhares de visualizações, mistura elementos visuais sombrios e teatrais, refletindo a atmosfera da série.

Enquanto os fãs aguardam o reagendamento do show em Miami, o novo lançamento mantém Lady Gaga no centro das atenções, consolidando mais uma vez sua capacidade de transformar desafios em oportunidades criativas.

Com a saúde vocal preservada e novos projetos em andamento, a estrela segue reafirmando seu compromisso com a arte e com o público que a acompanha em cada etapa da carreira.