Ex-namorado? Ivete Sangalo manda recado carinhoso a Luciano Huck

Ivete Sangalo aproveitou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para enviar uma mensagem carinhosa a Luciano Huck, que completou 54 anos. A cantora baiana utilizou os Stories do Instagram para felicitar o apresentador, com quem viveu um breve relacionamento no fim da década de 1990. Mais de duas décadas depois, a interação evidencia o vínculo de amizade e respeito que permanece entre os dois.

De acordo com o colunista Eduardo Reis, do portal Leo Dias. “Lu, feliz aniversário! Muito amor, saúde e um mundão de conquistas para você! Deus te abençoe grandemente!”, escreveu Ivete, demonstrando afeto e reconhecimento pela trajetória do apresentador.

A publicação foi rapidamente compartilhada entre fãs, que relembraram o relacionamento do casal, marcado pela discrição e pela fase de ascensão profissional de ambos.

Ivete e Luciano se conheceram em 1999, durante gravações do programa H, que Huck apresentava na Band. Na época, Ivete havia acabado de iniciar sua carreira solo após deixar a Banda Eva e consolidava sua imagem como uma das vozes mais promissoras da música brasileira. O namoro dos dois durou cerca de seis meses e foi mantido longe dos holofotes, em contraste com o assédio midiático que já cercava ambos.

O relacionamento ocorreu logo após o término de Huck com a apresentadora Eliana, o que gerou curiosidade na imprensa, mas foi tratado com discrição pelos dois. Passados os anos, o romance se transformou em uma amizade sólida, marcada por apoio mútuo e respeito às famílias que cada um formou posteriormente.

Hoje, Luciano é casado com Angélica desde 2004, e juntos são pais de três filhos: Joaquim, de 20 anos, Benício, de 17, e Eva, de 12. Ivete, por sua vez, construiu uma família ao lado do nutricionista Daniel Cady, com quem tem três filhos: Marcelo e as gêmeas Marina e Helena.

Ivete e Luciano: Amizade e admiração mútua

A mensagem de aniversário publicada por Ivete mostra como a relação entre ela e Huck ultrapassou os limites de um antigo namoro. Ao longo dos anos, ambos demonstraram publicamente admiração um pelo outro, seja em entrevistas, seja em ocasiões especiais.

Ivete, que se consolidou como uma das maiores artistas do Brasil, e Huck, atualmente um dos principais apresentadores da TV Globo, trilharam caminhos de grande visibilidade e sucesso. Apesar das rotinas intensas e da exposição midiática, mantiveram uma relação cordial, marcada por afeto e reconhecimento.

Para muitos fãs, o gesto da cantora reforça a imagem de Ivete como alguém que valoriza vínculos verdadeiros e mantém boas relações pessoais mesmo diante das transformações da vida pública. A atitude também evidencia a maturidade dos dois artistas, que souberam transformar um romance breve em uma amizade duradoura.

Com a homenagem, Ivete Sangalo não apenas celebrou o aniversário de Luciano Huck, mas também relembrou, de forma sutil, uma história compartilhada que continua sendo lembrada com carinho pelo público.