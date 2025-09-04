Cardi B reage a pergunta polêmica após vitória em tribunal

Cardi B voltou a ser assunto nas manchetes internacionais, mas não apenas por sua vitória no tribunal. Após ser inocentada em um processo civil de agressão, a rapper se envolveu em uma cena polêmica do lado de fora da corte de Los Angeles, quando reagiu de forma enérgica a uma pergunta considerada desrespeitosa feita por um repórter.

A estrela de Bodak Yellow, de 32 anos, havia acabado de sair do julgamento em que foi absolvida das acusações de violência física apresentadas por seu ex-segurança, Emani Ellis. No processo, Ellis alegava que a artista teria cuspido nele e arranhado seu rosto durante uma discussão em Beverly Hills, em 2018. Cardi negou todas as acusações e afirmou em seu depoimento que nunca houve agressão física, apenas um “desentendimento verbal”.

Ao deixar o tribunal, em meio a fãs e jornalistas, a rapper foi surpreendida por uma pergunta que fugia completamente do contexto jurídico. Um repórter a abordou mencionando boatos sobre sua vida amorosa, relacionando o jogador da NFL Stefon Diggs, atual namorado da artista, e citando ainda seu ex-marido Offset, com quem Cardi tem três filhos.

Segundo vídeos que circulam nas redes sociais, o profissional perguntou se ela previa algum problema de paternidade relacionado ao atleta. A reação foi imediata: Cardi pegou uma caneta de um fã que estava próximo e a lançou na direção do repórter, gritando: “Pare de me desrespeitar. Não me desrespeite.”

Visivelmente irritada, a cantora também fez questão de se posicionar publicamente sobre a forma como as mulheres são abordadas na mídia. “Você vê mulheres me fazendo esse tipo de pergunta? Por que você, como homem, sente que precisa me perguntar isso? Aja como se tivesse boas maneiras e como se sua mãe tivesse lhe ensinado a respeitar as mulheres”, disse a artista, antes de seguir para o carro que a aguardava.

Cardi B: Repercussão e vitória judicial

Apesar do episódio externo, a decisão do tribunal representou uma importante vitória para Cardi B. A rapper agradeceu ao júri, à sua equipe de advogados e aos fãs que a apoiaram durante o processo, classificando a ação movida contra ela como “frívola”. Ela ainda alertou que pretende processar novamente qualquer pessoa que tente abrir ações semelhantes no futuro.

O julgamento teve grande repercussão porque ocorreu em um momento delicado da vida pessoal da artista. Cardi se divorciou de Offset, integrante do grupo Migos, em julho de 2024, após anos de um relacionamento marcado por reconciliações e controvérsias públicas.

Enquanto o veredito reforça sua posição de inocência, a cena com o repórter expõe uma questão maior: os limites da abordagem midiática diante de figuras públicas, especialmente mulheres. Ao reagir, Cardi B deixou claro que não pretende tolerar comentários invasivos sobre sua intimidade — ainda mais quando feitos em um contexto em que sua carreira e reputação profissional estavam em jogo.