Mariah Carey transforma lembrança da juventude no disco “Here For It All”

Mariah Carey está prestes a lançar o 16º álbum de sua carreira, intitulado “Here For It All”, previsto para o dia 26 de setembro. Mais do que um simples lançamento, o projeto representa um marco emocional e simbólico: ele nasce da ausência de uma experiência que a artista nunca viveu em sua juventude — a tradicional festa de 16 anos, conhecida nos Estados Unidos como “Sweet 16”.

Em entrevista ao programa de Jennifer Hudson, a cantora revelou que o disco é inspirado no desejo de ter essa celebração, que ficou pendente por causa das dificuldades familiares enfrentadas em sua adolescência. Agora, ao completar o 16º trabalho de estúdio, Mariah decidiu transformar a lacuna em sua vida pessoal em arte, criando um álbum que funciona como uma espécie de reencontro com a si mesma.

Mariah Carey sempre foi reconhecida não apenas pela voz inconfundível, mas também pela forma como conecta suas experiências de vida à sua música. Vinda de uma infância marcada por instabilidade, separação dos pais e situações traumáticas, a cantora nunca teve a oportunidade de vivenciar a fase leve e celebratória da juventude.

Segundo ela, “Here For It All” é a chance de reconstruir esse momento que lhe foi negado, trazendo para a música o sentimento de festa, superação e liberdade. Esse olhar simbólico faz do álbum não apenas um marco artístico, mas também um registro íntimo de sua trajetória.

A artista já havia detalhado em sua autobiografia episódios marcantes de dor e resistência, como a relação complicada com a mãe e a convivência conturbada com a irmã mais velha. Agora, em vez de revisitar esses traumas, Mariah escolhe transformá-los em combustível criativo, celebrando não a dor em si, mas a força que a trouxe até este ponto da carreira.

Mariah Carey: Participações e expectativas para o lançamento

Se é para comemorar, Mariah Carey não estará sozinha. O álbum reúne uma lista de convidados especiais que reforçam o tom festivo do projeto. Entre eles, Anderson .Paak em “Play That Song”, Kehlani e Shenseea em “Sugar Sweet”, além do grupo gospel The Clark Sisters, que participa da faixa “Jesus I Do”.

A tracklist ainda inclui músicas como “Confetti & Champagne”, “Nothing Is Impossible” e a faixa-título “Here For It All”, que prometem mesclar o estilo clássico da cantora com influências modernas do R&B e do pop.

Além do álbum, Mariah também lançou recentemente um EP de remixes de “Type Dangerous”, incluindo colaborações inéditas como a da brasileira Luísa Sonza, mostrando sua disposição em dialogar com novas gerações e ampliar seu alcance global.

Com 16 álbuns lançados e uma carreira que atravessa mais de três décadas, Mariah Carey prova que ainda encontra formas de se reinventar e ressignificar sua história. “Here For It All” não é apenas mais um disco em sua discografia é um símbolo de libertação pessoal, de celebração da vida e de reconciliação com a própria juventude que lhe foi roubada.