Taylor Swift e Travis Kelce revelam detalhes do noivado

Travis Kelce decidiu abrir o coração sobre o noivado com Taylor Swift, anunciado na última terça-feira (26). O casal surpreendeu os fãs ao revelar que está prestes a oficializar a união, e a repercussão tomou conta das redes sociais.

Em uma prévia do próximo episódio de New Heights, podcast que o jogador divide com o irmão Jason Kelce, o astro da NFL agradeceu o carinho que vem recebendo desde que a notícia veio à tona.

“Sou muito grato a todos que mandaram mensagens, postaram algo ou simplesmente celebraram com a gente. É incrível poder compartilhar com o mundo a pessoa com quem vou passar o resto da minha vida”, declarou.

O programa já havia escrito seu nome na história quando, em agosto, Taylor participou como convidada especial. Na ocasião, a transmissão ao vivo no YouTube registrou 1,3 milhão de espectadores simultâneos, quebrando o recorde de audiência da plataforma para um podcast.

Pedido luxuoso e anel de US$ 5 milhões

O pedido aconteceu no dia 10 de agosto e teve um toque pessoal: o próprio Kelce desenhou o anel, confeccionado artesanalmente pela joalheria Artifex Fine Jewelry. O modelo vintage, no corte Old Mine Brilliant, foi avaliado em aproximadamente US$ 5 milhões (R$ 27,5 milhões), segundo especialistas ouvidos pela revista People.

Nova casa dos sonhos

De acordo com o Page Six, o casal está interessado em uma mansão avaliada em US$ 18 milhões (cerca de R$ 97,3 milhões), localizada em Ohio. A residência, construída em 2018, é praticamente um resort particular: são seis quartos, 13 banheiros, estúdio de música, adega, sala de bilhar, academia completa, simulador de golfe, sauna e até cinema, tudo distribuído em um terreno de quase 25 mil m².

Taylor Swift faz história no Spotify com “The Life of a Showgirl”

A cada lançamento, Taylor Swift reafirma seu poder como um dos maiores nomes da música contemporânea. Desta vez, a cantora quebrou um recorde impressionante antes mesmo de disponibilizar oficialmente seu novo trabalho. O álbum “The Life of a Showgirl”, previsto para chegar às plataformas em 3 de outubro de 2025, se tornou o disco mais pré-salvo da história do Spotify.

O feito foi anunciado pela própria plataforma no dia 1º de setembro, em publicação no Instagram. A postagem celebrava a conquista da artista norte-americana, destacando que nenhum outro lançamento na história do serviço de streaming alcançou números tão altos de pré-saves. Curiosamente, o recorde anterior já pertencia a Taylor, com “The Tortured Poets Department” (2024).

Além dos números históricos, a narrativa por trás do álbum chama a atenção. “The Life of a Showgirl” chega após a bem-sucedida The Eras Tour, que lotou estádios em todo o mundo e consolidou Taylor como fenômeno global. Nos materiais de divulgação, a artista utilizou bastante o laranja como cor principal, escolha que não foi por acaso.

Durante participação no podcast New Heights, apresentado por seu noivo Travis Kelce e o cunhado Jason Kelce, Taylor explicou a escolha do tom vibrante. Para ela, a cor simboliza o estado emocional vivido durante a turnê: “exuberante, elétrica e vibrante”. A cantora ainda reforçou que o álbum reflete os bastidores de sua vida pessoal no período, mostrando ao público um lado mais íntimo de sua jornada.

A capa do disco também tem forte carga simbólica. Nela, Taylor aparece submersa em uma banheira, vestindo uma fantasia cintilante de joias. A artista contou que a imagem representa o ritual que costuma seguir após cada show: relaxar em um banho. “Esse é o fim do meu dia. Todos os dias de turnê terminavam assim, e esse álbum é sobre tudo o que acontecia além do palco”, explicou.

Taylor Swift: Reencontro com velhos parceiros musicais

Outro ponto que tem gerado grande expectativa é o retorno da parceria de Taylor com os produtores Max Martin e Shellback. A dupla foi responsável por alguns dos maiores sucessos da cantora nos álbuns Red (2012), 1989 (2014) e Reputation (2017). Entre eles, estão hinos como “Blank Space”, “Shake It Off”, “Style” e “Delicate”.

Segundo Taylor, trabalhar novamente com os produtores foi como revisitar uma parte fundamental de sua trajetória artística. “Eles são gênios. Fizemos juntos algumas das minhas músicas favoritas, e este disco carrega essa energia criativa de volta”, disse em entrevista.

Com a promessa de mesclar inovação e nostalgia, “The Life of a Showgirl” já nasce como um marco na discografia da artista. O recorde no Spotify prova não apenas o engajamento de sua base de fãs, mas também a relevância de Taylor Swift em ditar tendências no cenário musical.

O próximo passo é ver como o álbum será recebido pelo público e pela crítica, mas uma coisa já está clara: Taylor segue no topo, transformando cada movimento em um acontecimento cultural global.