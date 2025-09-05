Sabrina Carpenter provoca com nova era e fala sem filtros

Sabrina Carpenter voltou a colocar o público e a crítica em debate com seu mais novo álbum, “Man’s Best Friend”, que já gera polêmica antes mesmo de seu lançamento oficial. A capa do disco, em que a cantora aparece agachada enquanto um homem a segura pelos cabelos, provocou reações imediatas nas redes sociais, levantando questionamentos sobre limites e sexualização na música pop.

Em entrevista à Interview Magazine, Sabrina se mostrou tranquila diante das críticas e explicou sua visão sobre a obra. “Há muitas nuances [na capa e nas letras do álbum] e eu não sou ingênua quanto a isso. Mas me perguntava: ‘por que isso é tabu?’”, disse a artista. Ela ressaltou que o projeto reflete experiências reais das mulheres, incluindo a liberdade de se sentir confortável consigo mesma e com suas escolhas.

O álbum, segundo a cantora, vai muito além de temas sexuais. “O que estou vivenciando neste disco é perda, decepção, celebração e tentar navegar pela minha vida como uma jovem mulher”, contou. Sabrina também afirmou que respeita a interpretação de cada ouvinte, mas não tem medo de abordar sua sexualidade de maneira aberta: “Fico feliz que você goste do meu conteúdo sexual”, completou.

Sobre a capa polêmica, Sabrina brincou com a ideia de submissão: “Ser submissa pode ser ao mesmo tempo dominante e submissa. Depende das suas intenções e do que você quer. A imagem é uma metáfora, mas sei que alguns podem pensar: ‘ela está se chamando de cadela?’”.

O álbum também revisita experiências pessoais e relacionamentos passados. “Não é sobre essas pessoas te encontrarem, e sim você deixar que eles te encontrem. Sou uma mulher jovem sendo uma mulher jovem, aprendendo com os erros e achando uma luz no meio disso tudo”, refletiu.

Atualmente, a cantora revelou que busca um romance leve e divertido, mas mantém critérios claros: “Não conseguiria falar com um homem estúpido. Normalmente eu converso com caras que são espertos, mas até homens espertos podem ser burros”, afirmou, com bom humor. Sobre altura, ela foi direta: “Sou baixa, posso namorar qualquer um. Um homem baixo já será alto para mim, e um homem alto só será muito alto. O importante é que tenha molho”.

Sabrina Carpenter lança faixa bônus de ‘Man’s Best Friend’

Na última quinta-feira (4), Sabrina Carpenter anunciou o lançamento digital de uma faixa bônus chamada “Such a Funny Way”.

Segundo a Billboard, ela compartilhou uma foto de si mesma e escreveu aos fãs nas redes sociais que tinha uma surpresa para eles.

“‘Such a Funny Way’ é uma música da qual me orgulho muito”, afirmou. “Sempre pensei que o sentimento poderia realmente ser o fim de Man’s Best Friend em outro universo! Eu não queria que vocês esperassem muito para tê-lo e conhecê-lo. Já está disponível para download digital.“

Vale destacar que a faixa está à venda no site de Sabrina Carpenter, “Such a Funny Way” pode ser baixada junto com o álbum Man’s Best Friend. Vale lembrar que anteriormente, a música estava disponível apenas na versão deluxe em vinil do disco, lançada em 29 de agosto.

De acordo com a publicação, liderado pelo single “Manchild”, que chegou ao topo da Billboard Hot 100, Man’s Best Friend marca o sétimo álbum de Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter conta o que inspirou ‘Man’s Best Friend’

A cantora Sabrina Carpenter revelou que seu novo álbum,”Man’s Best Friend” foi inspirado por desilusões amorosas.

Segundo a Billboard, em uma entrevista com Zane Lowe para a Apple Music 1, a estrela pop se abriu sobre como criou novas músicas. “Acho que saí de uma situação triste com muito menos amargura do que eu pretendia ou esperava“, afirmou.

“Com um pouco mais de, tipo, ‘Sabe de uma coisa? Há duas pessoas envolvidas, e isso faz parte do crescimento’”, continuou. “Não quero ser inimiga de pessoas que eu amava… Sinto que é uma daquelas situações em que, mesmo o álbum começando com ‘Oh, boy’, foi meio que um revirar de olhos para si mesma, tipo, ‘Lá vamos nós de novo.’”

Vale destacar que Sabrina Carpenter lembra que a música nasceu de uma época de sua vida em que ela “não tinha muito tempo para lamentar e chorar” sobre um término de relacionamento que estava vivenciando. “Você meio que precisa voltar a se expor, e nem mesmo em um namoro, nem mesmo em um romance, mas simplesmente voltar a se expor, pensando que, se você ficar em casa e pensar em como tudo está dando errado, tudo vai dar errado”, disse.

“Só porque você lida com algo difícil e que talvez te machuque muito, não significa que você esteja machucado, não significa que você não possa fazer isso de novo, não significa que você não possa se abrir”, acrescentou. “E acho que esta foi uma experiência de coração partido mais recente para mim.”

Vale lembrar que a entrevista acontece cerca de nove meses após a cantora se separar de Barry Keoghan, com quem namorou por cerca de um ano. De acordo com a publicação, as duas estrelas já haviam feito aparições públicas em eventos como o Met Gala, e o ator chegou a estrelar o videoclipe de “Please Please Please” de sua então namorada.