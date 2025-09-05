Taylor Swift e Travis Kelce já teriam escolhido local e data do casamento

Taylor Swift e Travis Kelce, ambos com 35 anos, estariam prestes a transformar o noivado em casamento. De acordo com a coluna Page Six, do New York Times, o casal definiu que a cerimônia acontecerá no próximo verão americano, em Rhode Island. Segundo fontes próximas, a cantora deseja acelerar os planos para formar uma família.

“Eles vão se casar no próximo verão em Rhode Island. Ela está com pressa para ter filhos”, revelou a fonte.

A residência de Swift no estado norte-americano passa atualmente por uma reforma de US$ 1,7 milhão (aproximadamente R$ 5,4 milhões), segundo documentos obtidos pelo Providence Journal. O projeto inclui a construção de uma nova ala com um quarto de 5 x 7,3 metros, mais banheiros e uma cozinha totalmente renovada. A casa, comprada pela artista em 2013 por US$ 17,5 milhões (R$ 95,4 milhões), possui oito quartos e 10 banheiros. Ainda não está confirmado se a cerimônia acontecerá na mansão ou em outro local para eventos.

O casal planeja um casamento mais íntimo, restrito a familiares e amigos próximos. “Será mais casual do que as pessoas imaginam”, disse a fonte.

O noivado de Swift e Kelce foi anunciado em 26 de agosto, com fotos feitas no jardim da cantora e a legenda: “Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”. Desde então, fãs de música e esportes acompanham cada passo do casal, ansiosos pelo grande dia.

Taylor Swift faz história no Spotify com “The Life of a Showgirl”

A cada lançamento, Taylor Swift reafirma seu poder como um dos maiores nomes da música contemporânea. Desta vez, a cantora quebrou um recorde impressionante antes mesmo de disponibilizar oficialmente seu novo trabalho. O álbum “The Life of a Showgirl”, previsto para chegar às plataformas em 3 de outubro de 2025, se tornou o disco mais pré-salvo da história do Spotify.

O feito foi anunciado pela própria plataforma no dia 1º de setembro, em publicação no Instagram. A postagem celebrava a conquista da artista norte-americana, destacando que nenhum outro lançamento na história do serviço de streaming alcançou números tão altos de pré-saves. Curiosamente, o recorde anterior já pertencia a Taylor, com “The Tortured Poets Department” (2024).

Além dos números históricos, a narrativa por trás do álbum chama a atenção. “The Life of a Showgirl” chega após a bem-sucedida The Eras Tour, que lotou estádios em todo o mundo e consolidou Taylor como fenômeno global. Nos materiais de divulgação, a artista utilizou bastante o laranja como cor principal, escolha que não foi por acaso.

Durante participação no podcast New Heights, apresentado por seu noivo Travis Kelce e o cunhado Jason Kelce, Taylor explicou a escolha do tom vibrante. Para ela, a cor simboliza o estado emocional vivido durante a turnê: “exuberante, elétrica e vibrante”. A cantora ainda reforçou que o álbum reflete os bastidores de sua vida pessoal no período, mostrando ao público um lado mais íntimo de sua jornada.

A capa do disco também tem forte carga simbólica. Nela, Taylor aparece submersa em uma banheira, vestindo uma fantasia cintilante de joias. A artista contou que a imagem representa o ritual que costuma seguir após cada show: relaxar em um banho. “Esse é o fim do meu dia. Todos os dias de turnê terminavam assim, e esse álbum é sobre tudo o que acontecia além do palco”, explicou.

Taylor Swift: reencontro com velhos parceiros musicais

Outro ponto que tem gerado grande expectativa é o retorno da parceria de Taylor com os produtores Max Martin e Shellback. A dupla foi responsável por alguns dos maiores sucessos da cantora nos álbuns Red (2012), 1989 (2014) e Reputation (2017). Entre eles, estão hinos como “Blank Space”, “Shake It Off”, “Style” e “Delicate”.

Segundo Taylor, trabalhar novamente com os produtores foi como revisitar uma parte fundamental de sua trajetória artística. “Eles são gênios. Fizemos juntos algumas das minhas músicas favoritas, e este disco carrega essa energia criativa de volta”, disse em entrevista.

Com a promessa de mesclar inovação e nostalgia, “The Life of a Showgirl” já nasce como um marco na discografia da artista. O recorde no Spotify prova não apenas o engajamento de sua base de fãs, mas também a relevância de Taylor Swift em ditar tendências no cenário musical.

O próximo passo é ver como o álbum será recebido pelo público e pela crítica, mas uma coisa já está clara: Taylor segue no topo, transformando cada movimento em um acontecimento cultural global.