Festival gratuito reúne tradição e arte popular no palco

A partir de hoje até 14 de setembro, o 5º Festival Brasileiro de Teatro de Terreiro ocupa a sede do Fuá de Seu Estrelo, no Centro Tradicional de Invenção Cultural, na 813 Sul. A programação será aberta, às 18h, com a apresentação do Boi de Seu Teodoro, grupo tradicional de Bumba Meu Boi do Distrito Federal. Às 19h, é a vez de o Reisado de Congo do Cariri de Mestre Zé Nilton, do Ceará, com o espetáculo Reinventando a tradição, que celebra o teatro popular nordestino.

O Festival tem participações de artistas de Pernambuco, com o Grupo Grial, Odília Nunes e Mamulengo Recanto Cultural de Mestre Manoelzinho Salustiano; São Paulo, com Ana Cristina Colla, do Grupo Lume; Rio de Janeiro, com Eduardo Vaccari; e DF, com Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro, Rafa Pops, Circo sem Lona e Mamulengo Fuzuê.

A diversidade de atrações é o ponto alto do evento, destaca Tico Magalhães, criador do Festival de Teatro de Terreiro e mestre do Grupo Seu Estrelo. "Nós estamos trazendo grupos que trabalham com a palhaçaria, com mamulengo, teatro e dança. Quem vem assistir passa pelo encantamento de ver uma arte brasileira, feita por trabalhadores, pelo povo brasileiro, que carrega essas tradições e alma", explica.

Mas também há espaço de aprendizagem para aqueles que já trabalham com teatro."Acaba sendo uma possibilidade de ver novas técnicas, filosofias, outro pensamento, muitas vezes não mercadológicas. A gente acaba tendo uma formação de teatro europeizada e, muitas vezes, comprometida com os valores, exclusivamente, comerciais", comenta Magalhães. "Quando conseguimos trazer esses atos populares, que são feitos naquela comunidade e local, abre-se a possibilidade para técnicas e linguagens de teatro que não estão voltadas ao mercado, e, sim, à comunidade, ao lugar", finaliza.

A edição deste ano do Festival é a segunda consecutiva após uma pausa de nove anos, sendo que a terceira edição ocorreu em 2013. Magalhães explica que o intervalo se deu, primeiramente, pela pandemia, e pela falta de apoio à cultura durante este período. A motivação pelo retorno e manutenção do projeto é a possibilidade de troca com artistas de outras regiões. "Os festivais são sempre uma possibilidade de apresentação de brincadeiras para o público e também para que os grupos possam se ver. E isso fortalece tanto a criação de público, quanto a possibilidade de trocar experiências, olhares e ideias para fortalecermos ainda mais essa arte teatral popular", diz.

De hoje (7/9) até o próximo domingo (14/9), no Centro Tradicional de Invenção Cultural (813 Sul). Ingressos gratuitos, disponíveis para retirada a partir do meio-dia do dia anterior à atração, pelo site Sympla.



