Sabrina Carpenter desbanca Lady Gaga nas paradas britânicas

O mercado fonográfico britânico acaba de assistir a uma reviravolta de peso. Sabrina Carpenter, uma das artistas mais comentadas da nova geração do pop, conquistou o topo das paradas do Reino Unido com números que surpreenderam até os analistas mais otimistas.

Seu novo álbum, Man’s Best Friend, registrou 85 mil cópias vendidas na primeira semana, ultrapassando com folga o desempenho de Mayhem, de Lady Gaga, que havia marcado 55 mil unidades em sua estreia, tornando-se até então o maior lançamento internacional de 2025.

A Official Charts Company, responsável pelas medições oficiais no Reino Unido, confirmou que o disco de Sabrina não apenas estreou em primeiro lugar, como também garantiu à cantora o título de maior estreia internacional do ano. O feito reforça a ascensão meteórica da artista, que há poucos anos ainda era considerada uma promessa e hoje já rivaliza com nomes consagrados da música pop mundial.

O sucesso de Man’s Best Friend não se limitou ao topo dos álbuns. Com a visibilidade do lançamento, o trabalho anterior da cantora, Short n’ Sweet (2024), retornou ao Top 10 britânico, consolidando sua posição como um dos discos femininos mais bem-sucedidos da década no país.

Além disso, os singles do novo projeto vêm ganhando destaque próprio. Tears, lançado junto com o clipe oficial, estreou diretamente no 3º lugar da parada de singles. Logo atrás, Manchild, outra faixa de impacto, alcançou a 4ª posição, confirmando que Sabrina domina tanto o mercado de álbuns quanto o de músicas avulsas.

Com letras provocativas e de forte apelo sexual, Tears chamou atenção pela ousadia. Apesar do título remeter a “lágrimas”, a faixa explora de forma explícita a sensualidade feminina. A própria Sabrina explicou em entrevista recente ao CBS Mornings que a temática surgiu de maneira natural:

“Quando comecei a me tornar uma pessoa mais sexual, percebi que queria escrever sobre isso. Só mais tarde percebi que ainda existia tabu em falar abertamente sobre desejo feminino. Para mim, é apenas parte da vida e da minha forma de expressão artística.”

Sabrina Carpenter: Rivalidade simbólica com Lady Gaga

Embora os números reforcem a vitória de Sabrina Carpenter sobre Lady Gaga nesta temporada, especialistas ponderam que não se trata de uma competição direta, mas sim de um marco geracional. Gaga, que já estabeleceu diversos recordes ao longo de sua carreira, segue como uma das maiores referências do pop. Ainda assim, o desempenho de Man’s Best Friend mostra que a nova geração está pronta para disputar espaço de igual para igual com ícones consagrados.

Sabrina, por sua vez, demonstra que não é mais apenas uma revelação, mas sim uma artista consolidada com público fiel e crescente alcance global. O recorde britânico representa um checkpoint importante em sua trajetória e reforça o papel da cantora como uma das vozes mais influentes do pop contemporâneo.

Com uma carreira cada vez mais sólida e números impressionantes, Sabrina Carpenter não apenas fez história no Reino Unido, mas também abriu um novo capítulo no cenário pop, marcando 2025 como o ano em que sua estrela brilhou mais forte do que nunca.