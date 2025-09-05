RBD enfrenta divisão, mas Pedro Damián acredita em reconciliação

O RBD, um dos maiores fenômenos musicais da América Latina, segue em um período delicado após o fim da Soy Rebelde Tour em 2023. O grupo, que arrasta multidões desde os anos 2000, está dividido entre seus integrantes, e a crise tem se refletido tanto nos bastidores quanto entre os fãs. Apesar disso, o produtor e ex-empresário do grupo, Pedro Damián, acredita que ainda há espaço para reconciliação.

Em entrevista ao programa de TV mexicano De Primera Mano, Damián pediu calma à base de fãs e reforçou que o grupo pode superar esse momento. “O problema é que estamos polarizando-os constantemente. Os fãs também fazem isso. E os fãs são, para mim, a parte central que tem que saber que as coisas podem ser acertadas na vida”, declarou.

Desde o último show da turnê mundial, realizado no México, o RBD se encontra fragmentado. Anahí e Dulce María mantêm-se de um lado, enquanto Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher von Uckermann estão do outro. Essa separação não apenas comprometeu os planos de novos projetos, como também gerou um clima de incerteza entre os admiradores do grupo.

O que estava planejado para 2024 era grandioso: mais shows internacionais, um novo álbum de inéditas, um documentário e o lançamento oficial do registro audiovisual gravado em São Paulo. No entanto, a suspeita de desvio de dinheiro envolvendo o ex-sócio Guillermo Rosas resultou em auditorias e em um processo judicial que paralisou todos os planos.

Christopher chegou a confirmar, em entrevista ao site A Tarde, que a situação continua travada. “Não acho que vá sair em breve nada relacionado ao grupo. Agora está tudo preso, infelizmente, por tudo que aconteceu, muitas coisas que vocês sabem e muitas que não sabem também”, afirmou.

RBD: A esperança de Pedro Damián

Apesar das divergências, Pedro Damián defende que o RBD ainda pode se recompor. Para ele, o grupo carrega um papel simbólico que ultrapassa a música e precisa dar exemplo para os fãs. “O RBD é um exemplo. Se eles se acertam, isso vai ajudar com que outros grupos, minoritários ou majoritários, possam encontrar soluções para seus problemas”, explicou.

Essa fala ressalta a importância do RBD não apenas como uma banda de sucesso, mas como um símbolo cultural de união e superação para uma geração de fãs que cresceu acompanhando sua trajetória desde a novela Rebelde até os palcos internacionais.

Enquanto Maite, Christian e Christopher seguem no processo judicial em busca de reparações, Anahí e Dulce María optaram por se afastar da disputa, priorizando a vida pessoal e projetos individuais. Essa divisão tem refletido na base de fãs, que também se vê dividida entre os lados.

No entanto, a fala de Pedro Damián funciona como um lembrete de que a história do RBD não precisa terminar em briga. A reconciliação pode ser o caminho para preservar o legado de um dos maiores grupos latinos de todos os tempos.

Por ora, o futuro do RBD segue em suspenso, mas a expectativa de milhões de fãs é que o grupo consiga se unir novamente – provando que, assim como nas letras de suas músicas, ainda é possível acreditar nos sonhos.