Drake revela verdade por trás de selfie alterada que viralizou

Drake, um dos artistas mais influentes da música mundial, voltou a ser assunto nas redes sociais após admitir que editou digitalmente uma selfie sem camisa que circulou intensamente no início deste ano.

O rapper canadense de 38 anos esclareceu os rumores em torno de supostos procedimentos estéticos, explicando que o registro que chamou a atenção do público não passou de uma manipulação feita no aplicativo de edição Facetune.

A confissão aconteceu durante sua participação no podcast Not This Again, apresentado por Bobbi Althoff. Na conversa, Drake admitiu que “pesou a mão” na edição, principalmente ao realçar os detalhes do abdômen, o que acabou levando seus seguidores a especularem sobre cirurgias plásticas.

“Talvez eu tenha aumentado a saturação. Acho que exagerei. Eles não parecem assim”, declarou o artista, arrancando risadas da apresentadora.

Desde que a foto viralizou, muitos fãs acreditaram que Drake teria recorrido a uma lipoaspiração abdominal, procedimento estético conhecido por definir a região da barriga. Alguns chegaram a cogitar até mesmo intervenções mais ousadas, como o famoso lifting de glúteos. O rapper, no entanto, negou todas as acusações de cirurgias.

Com humor, ele comentou: “As pessoas também dizem que eu fiz um lifting de bumbum brasileiro, certo? Me chamam de BBL Drizzy”. A expressão faz referência a uma faixa criada em 2023 pelo produtor Metro Boomin, intitulada BBL Drizzy, que satirizava justamente os rumores sobre supostos procedimentos estéticos do cantor.

Drake explicou que a imagem foi tirada logo após um treino intenso, quando estava suado, e que a edição foi feita apenas para dar mais destaque. “Talvez eu tenha entrado no Facetune e, tipo, postado detalhes, sabe? Mas meu abdômen não é exatamente assim”, disse o artista, assumindo que quis apenas melhorar a foto.

Drake: Redes sociais e a pressão pela perfeição

O episódio reacendeu debates sobre a pressão que as redes sociais exercem sobre celebridades e fãs. Para muitos especialistas, casos como o de Drake revelam como a busca por uma imagem perfeita pode levar até artistas consagrados a recorrerem a aplicativos de edição.

Apesar da repercussão, Drake segue consolidado como um dos nomes mais fortes do hip hop mundial. Sua carreira continua marcada por sucessos, mas também por rivalidades intensas. Nos últimos meses, ele foi alvo de diversas diss tracks de Kendrick Lamar, que abordaram desde supostos procedimentos estéticos até polêmicas pessoais.

Mesmo diante das críticas, o rapper mantém o tom bem-humorado. Ao assumir que recorreu ao Facetune, deixou claro que sua prioridade continua sendo a música, mas sem negar a importância da imagem na era digital.