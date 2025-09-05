Cardi B revela por que levou 7 anos para lançar novo álbum

Cardi B quebrou o silêncio sobre a longa espera pelo seu segundo álbum de estúdio. Após sete anos do sucesso de Invasion of Privacy (2018), a rapper anunciou que o novo projeto, intitulado Am I the Drama?, chega ao público em 19 de setembro.

Em entrevista à revista Billboard, a artista explicou que o intervalo foi motivado por seu perfeccionismo e pela busca incessante por qualidade.

Para Cardi, não se tratava apenas de lançar músicas para alimentar as paradas. A rapper revelou que gravou mais de 60 faixas ao longo dos últimos anos, mas teve dificuldade em reduzir o material e decidir quais composições fariam parte do disco. “Sou muito exigente com minha música. Preciso ter certeza de que cada detalhe está certo antes de compartilhar com o mundo”, afirmou.

A decisão de Cardi B de adiar o lançamento não teve relação com falta de material ou pressão do mercado. Pelo contrário, a rapper destacou que poderia ter lançado um álbum em 2020, ano em que WAP se tornou um fenômeno global, mas sentiu que não tinha um corpo de trabalho completo na época. “Eu só tinha quatro músicas das quais realmente gostava. Não era um álbum”, explicou.

O perfeccionismo de Cardi também reflete sua preocupação em oferecer autenticidade e relevância. Para ela, lançar por lançar não faz sentido, já que sua arte está diretamente ligada à sua identidade. “A cada dois dias sou uma pessoa diferente, mudo de ideia sobre tudo. Então meu processo é lento, mas necessário para garantir que eu esteja 100% satisfeita”, declarou.

Além disso, a rapper ressaltou que, embora shows ao vivo sejam sua maior fonte de renda, nunca quis apressar um álbum apenas para lucrar com uma turnê. “Eu poderia soltar qualquer coisa e sair em turnê, mas não quero que seja assim. Quero que a música seja incrível”, completou.

Cardi B: O que esperar de Am I the Drama?

O novo álbum chega com 23 faixas, incluindo os sucessos WAP e Up, além dos recentes Outside e Imaginary Playerz – este último inspirado em um clássico de Jay-Z. A expectativa é que o disco mostre a versatilidade de Cardi B, transitando entre batidas marcantes e letras afiadas.

Desde o lançamento de Invasion of Privacy, a rapper consolidou seu espaço na indústria, conquistando Grammys e acumulando recordes de streaming. Agora, com Am I the Drama?, a artista pretende reafirmar seu protagonismo e provar que a longa espera valeu a pena.

Para os fãs, o lançamento representa não apenas um retorno aguardado, mas também a chance de conhecer um lado ainda mais maduro e criativo de Cardi B. O álbum promete ser uma síntese de sua evolução artística, carregando o peso da expectativa de sete anos e o potencial de marcar mais um capítulo histórico em sua carreira.