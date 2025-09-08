Fifth Harmony retorna aos holofotes: veja onde estão as integrantes

Sete anos após sua última apresentação, o Fifth Harmony voltou a emocionar fãs com uma aparição surpresa que marcou a memória de uma geração. Ally Brooke, Normani, Dinah Jane e Lauren Jauregui subiram ao palco no show dos Jonas Brothers em Dallas, no último dia 31 de agosto, cantando o hit que marcou a carreira do grupo, Worth It. Camila Cabello, que havia deixado o grupo em 2016, demonstrou apoio com emojis de coração em uma publicação do show, mantendo viva a conexão entre as cinco artistas.

Formado em 2012 a partir do The X Factor, o Fifth Harmony rapidamente se tornou um dos grupos femininos de maior sucesso da década. A trajetória do grupo não apenas lançou hits memoráveis, como também impulsionou carreiras solo promissoras para suas integrantes. Após a saída de Cabello e o anúncio do hiato em 2018, todas seguiram caminhos individuais que consolidaram seus nomes na música, na moda e no entretenimento.

Camila Cabello transformou seu talento em carreira solo de sucesso global. Com álbuns como Camila (2018), Romance (2019), Familia (2022) e C, XOXO (2024), ela conquistou prêmios importantes, incluindo Grammy Latino, American Music Awards e MTV Video Music Awards. Além da música, se aventurou no cinema como protagonista em Cinderela (2021) e atuou como jurada no The Voice. Na vida pessoal, Camila está em um relacionamento com o empresário Henry Junior Chalhoub desde novembro de 2024.

Normani se destacou com uma carreira solo marcada por colaborações de peso, como Love Lies com Khalid e Wild Side com Cardi B. Seu álbum de estreia, Dopamine (2024), reforçou sua presença na cena musical, enquanto atuações no cinema e parcerias em trilhas sonoras mostraram sua versatilidade. Ela está noiva do jogador da NFL DeKaylin “DK” Metcalf desde março de 2025.

Ally Brooke investiu na carreira solo desde 2017, com sucessos em inglês e espanhol. Além da música, participou do Dancing with the Stars, estreou no cinema e lançou o livro de memórias Finding Your Harmony. Casou-se com Will Bracey em maio de 2025, consolidando um novo capítulo na vida pessoal.

Dinah Jane enfrentou desafios pessoais, incluindo uma pausa na carreira devido à depressão, mas voltou com força total em 2023 com singles como Ya Ya e Falling in Love. Focada na música e na família, mantém uma vida mais reservada, celebrando suas raízes polinésias.

Lauren Jauregui se destacou pelo estilo musical autoral e pela autenticidade. Lançou os álbuns Prelude (2021) e o EP In Between (2023), e recentemente anunciou sua participação na 34ª temporada do Dancing with the Stars. Jauregui, que se identifica como queer, prioriza sua autonomia pessoal e explora novas experiências afetivas.

Na última quarta-feira (03), o grupo Fifth Harmony continuou a receber homenagens de fãs e amigos após a sua apresentação no show dos Jonas Brothers em Dallas, Texas, no último domingo (31). A performance representou a emocionante reunião de quatro das cinco integrantes da formação original: Dinah Jane, Lauren Jauregui, Normani e Ally Brooke, trazendo à tona memórias da trajetória marcante do grupo.

Em uma postagem no Instagram, Will, amigo próximo das cantoras, compartilhou fotos tiradas com as meninas do Fifth Harmony em 2014 e comparou com registros de 2025 após o show. A intenção era evidenciar que sempre esteve presente e apoiou as artistas em suas jornadas, celebrando o retorno do grupo e reforçando que o público deseja o reencontro:

“Para minhas irmãs do Fifth Harmony. Enquanto eu estiver vivo, vocês sempre terão uma voz, serão honradas, respeitadas e queridas. Uma noite e o mundo inteiro reconheceu quem vocês são individualmente, e isso ficou bem claro. O mundo quer vocês.”

Desde a apresentação, as integrantes do Fifth Harmony vêm dando sinais de uma possível reunião ainda este ano ou em 2026. Além disso, circulam rumores de que o grupo pode se apresentar no Video Music Awards deste ano, embora nada tenha sido confirmado oficialmente. Recentemente, Lauren Jauregui comentou sobre a possibilidade de retorno e sobre projetos inéditos, explicando que atualmente está focada em sua carreira solo:

“Estou focada na minha própria música no momento. Atualmente estou trabalhando no meu álbum, mas estou sempre aberta. As garotas são incríveis, e eu adoro trabalhar com elas. Quem sabe o que o futuro nos reserva.”

Apesar de a declaração ter esfriado os rumores mais recentes, os fãs seguem ansiosos por novidades sobre o grupo.

Ally Brooke comenta o retorno do Fifth Harmony

Após a apresentação, Ally Brooke compartilhou em seu feed no Instagram sua emoção por poder se reunir com suas companheiras de banda. A artista revelou que desejava esse momento há anos e se declarou para Dinah, Normani e Lauren:

“Eu nunca conseguirei expressar o quão linda e especial foi essa noite. Sonhei com essa noite por mais de três anos. Aos Jonas Brothers, vocês não fazem ideia de quanta gratidão eu tenho por vocês. Lauren Jauregui, Dinah Jane, Normani, vocês sempre serão as mais especiais da minha vida. Nós sempre valeremos a pena.”

A performance marcou o fim de um hiato de sete anos desde a separação do grupo, reativando a expectativa de fãs por um futuro retorno memorável.