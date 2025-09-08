Hayley Williams revela futuro do Paramore e fala sobre carreira solo

Hayley Williams, vocalista do Paramore, abriu o coração sobre o atual momento da banda e os rumos de sua carreira solo em entrevista ao The Face, publicada na última quinta-feira (4). Segundo a cantora, o grupo pop-punk se encontra em uma pausa — mas não chegou a um fim definitivo.

Hayley Williams garante continuidade do Paramore

Na última quinta-feira (04), a cantora Hayley Williams concedeu uma entrevista à revista The Face, na qual falou sobre seu mais novo projeto solo, Ego Death At A Bachelorette Party, e tranquilizou os fãs quanto ao futuro da banda Paramore após o lançamento da novidade. A conversa trouxe clareza para o público, reforçando que o grupo permanece unido e em sintonia.

Ao ser questionada sobre o atual momento da banda, Hayley Williams refletiu sobre o percurso do Paramore ao longo dos anos. A artista destacou que o grupo nunca teve um planejamento rígido, mas sempre seguiu o próprio ritmo, respeitando o tempo necessário para cada ciclo criativo e pessoal. Foi nesse contexto que ela declarou:

“A gente alguma vez soube onde está? Sempre fazemos grandes intervalos. Para conseguirmos digerir as coisas que vivemos enquanto pessoas, leva o tempo que precisa levar entre um álbum e outro.”

Na sequência da entrevista, Hayley Williams fez questão de destacar a importância de seus colegas de grupo e da equipe de apoio que acompanha o Paramore nas turnês. A cantora ressaltou a excelência dos músicos e o quanto se sente privilegiada por dividir o palco com eles, descrevendo esse encontro como algo especial. Em suas palavras:

“Não existem músicos melhores no mundo do que Zac e Taylor. E não existem performers melhores do que os músicos de turnê, carinhosamente chamados de Parafour. É simplesmente mágico.”

Hayley Williams fala sobre Avril Lavigne

Além de falar sobre o Paramore, Hayley Williams também aproveitou para comentar sobre Avril Lavigne, uma das artistas que marcaram sua juventude. Em textos publicados no próprio blog, a vocalista relembrou a fase em que aprendia a tocar guitarra e como algumas músicas da canadense tiveram papel fundamental nesse processo. Ao recordar esse momento, afirmou:

“Tomorrow e Mobile eram minhas favoritas do álbum dela, e foram lançadas bem na época em que eu estava aprendendo a tocar guitarra. Aprendi as duas assim que tive a oportunidade.”

Atualmente, Hayley Williams direciona sua energia para a nova fase solo. Em meio à divulgação de Ego Death At A Bachelorette Party, a cantora revelou que já pensa nos próximos passos e estuda formas de levar o disco para os palcos. Segundo ela, existe a intenção de organizar apresentações ao vivo, o que abre caminho para uma possível turnê que pode marcar mais um capítulo importante de sua trajetória artística.