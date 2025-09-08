Karol G e Sabrina Carpenter podem liderar o Coachella 2026

O Festival Coachella 2026 começa a ganhar contornos de expectativa global, especialmente após os rumores envolvendo duas das artistas mais comentadas do cenário musical atual: Karol G e Sabrina Carpenter. Segundo informações divulgadas pelo portal norte-americano Hits Daily Double, ambas estão sendo cotadas para assumir o posto de headliners no evento que acontece em abril, na Califórnia.

As especulações se intensificaram após os bastidores do VMA 2025, quando agentes e profissionais do setor musical começaram a mencionar os nomes das cantoras em conversas descontraídas. Para muitos, não seria surpresa vê-las no topo do line-up, considerando a força de suas carreiras recentes.

Karol G vive um dos momentos mais importantes de sua trajetória. Após brilhar no show de intervalo da NFL no Brasil, em São Paulo, a colombiana consolidou ainda mais seu status de estrela internacional. Atualmente, ela divulga o projeto “Tropicoqueta”, um álbum que celebra suas raízes latinas e mistura sonoridades que marcaram sua formação musical.

Em entrevistas recentes, a cantora destacou que quis homenagear “tudo o que cresceu ouvindo” e os “ritmos que a fizeram se apaixonar por música”. O resultado é um trabalho com forte apelo multicultural — fator que, segundo críticos, se conecta perfeitamente à proposta do Coachella, conhecido por sua diversidade de gêneros e estilos.

Para o site Hits Daily Double, a presença de Karol G seria estratégica: “Seu alcance vai além do reggaeton. Ela une culturas, conecta públicos e cria pontes musicais. Esse é o espírito do Coachella”.

Sabrina Carpenter e Karol G, a voz do momento no pop

Se Karol G representa um movimento multicultural, Sabrina Carpenter é hoje a tradução da força do pop nos Estados Unidos. Com o álbum “Man’s Best Friend”, lançado em 2025, a cantora conquistou números impressionantes e garantiu o título de maior lançamento feminino do ano no país.

Além disso, Sabrina brilhou no último VMA, conquistando três estatuetas, incluindo a de Álbum do Ano, com o elogiado “Short n’ Sweet”, lançado em 2024. Sua performance de “Tears”, marcada por uma chuva cenográfica no palco, foi um dos momentos mais comentados da noite e reforçou seu impacto no público e na crítica.

Com essa combinação de relevância artística e popularidade, Sabrina se posiciona como uma das favoritas para liderar o Coachella 2026. Caso confirmada, essa será a sua estreia como headliner em um dos maiores festivais do planeta.

Além de Karol G e Sabrina Carpenter, outros artistas também aparecem como possíveis atrações principais. Dua Lipa, Kendrick Lamar e o DJ Anyma já são dados como praticamente certos no line-up, reforçando a proposta de diversidade musical que sempre marcou o evento.

Em 2025, os headliners foram Lady Gaga, Green Day e Post Malone, em um ano que ainda trouxe apresentações de Missy Elliott, Charli XCX, Megan Thee Stallion, Lisa e Jennie. A brasileira Anitta chegou a ser anunciada, mas cancelou sua participação.

Com esse histórico e os rumores cada vez mais fortes, o Coachella 2026 promete ser mais uma edição histórica. Se confirmadas, Karol G e Sabrina Carpenter não apenas dividirão o palco principal, mas também consolidarão de vez seus lugares no topo da indústria musical global.