Doja Cat fala sobre relacionamento discreto com Joseph Quinn

Durante uma recente entrevista ao The New York Times, Doja Cat surpreendeu ao comentar brevemente sobre sua vida pessoal.

A rapper, que está em plena divulgação de seu próximo álbum, “Vie”, foi questionada sobre o romance com o ator Joseph Quinn, conhecido por seu papel como o Tocha Humana no Universo Cinematográfico Marvel.

Sem se alongar muito, Doja afirmou que está se divertindo e preferindo deixar as coisas fluírem naturalmente. “Estou apenas deixando acontecer”, declarou, antes de encerrar o assunto e retomar o foco na música. Apesar da resposta curta, a menção ao relacionamento chamou a atenção do público, já que os dois costumam manter a vida a dois longe dos holofotes.

De acordo com fontes próximas, Doja Cat e Joseph Quinn estariam juntos há cerca de um ano. O casal já foi visto em algumas ocasiões públicas, mas evita aparições constantes e declarações sobre o romance. A artista inclusive admitiu que lidar com a vida afetiva nunca foi simples para ela. “Cresci em um lar com uma mãe solo e aprendi que o romance é algo a ser descoberto, uma verdadeira lição de vida”, contou.

Enquanto mantém o relacionamento de forma reservada, Joseph Quinn segue em ascensão em sua carreira. O ator ganhou visibilidade internacional com a série “Stranger Things” e, em 2024, estrelou produções de grande impacto, como “Um Lugar Silencioso: Dia Um” e “Gladiador II”. Seu papel mais comentado é o de Tocha Humana em “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”, filme que já arrecadou mais de US$ 500 milhões em bilheteria mundial.

“Vie”: o próximo capítulo da carreira de Doja Cat

Paralelamente à vida pessoal, Doja Cat prepara o lançamento de seu novo álbum, “Vie”, marcado para 26 de setembro de 2025. O projeto promete revelar uma nova fase da cantora, que volta a se aproximar do pop após o experimental “Scarlet”.

O single “Jealous Type”, lançado em agosto, abriu os trabalhos dessa nova era e estreou em 28º lugar na Billboard Hot 100, consolidando-se como a melhor estreia da semana. Além disso, Doja Cat será uma das atrações confirmadas no VMA 2025, que acontece no dia 7 de setembro em Nova York, onde deve apresentar uma prévia do disco.

Em entrevistas, a artista explicou que o álbum traz reflexões sobre sua própria sexualidade e experiências pessoais, mas também toca em aspectos de relacionamentos, algo que, segundo ela, sempre representou um desafio. “Dessa vez, quero mostrar diferentes lados de mim e explorar também a perspectiva do outro”, adiantou.

Mesmo sendo constantemente observada pelo público, Doja Cat reforça a importância de manter parte de sua vida privada. Ao falar de Joseph Quinn, deixou claro que o momento é de leveza e aprendizado. Enquanto isso, segue consolidando seu espaço como uma das artistas mais versáteis e influentes da música pop atual.

Com “Vie” a caminho e um relacionamento que desperta curiosidade entre fãs e mídia, Doja Cat mostra que está disposta a equilibrar conquistas pessoais e profissionais, mantendo-se fiel ao estilo ousado que a tornou um dos maiores nomes da indústria.