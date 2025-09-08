Fiuk se envolve em confusão após show de Travis Scott no The Town

O show de Travis Scott no festival The Town, em São Paulo, na noite do último sábado (6/9), movimentou milhares de fãs e foi um dos pontos altos do evento. Porém, o espetáculo também ganhou repercussão por conta de um episódio inesperado envolvendo Fiuk, cantor e ex-participante do Big Brother Brasil.

De acordo com relatos de pessoas presentes, Fiuk tentou entrar no camarim do rapper norte-americano em diferentes ocasiões durante a festa pós-show. Testemunhas afirmam que foram pelo menos cinco tentativas de acesso ao espaço reservado. Em uma delas, o filho de Fábio Jr. chegou a conseguir atravessar a entrada enquanto o cantor Matuê estava no local, mas foi retirado imediatamente pela equipe de segurança.

A atitude causou certo desconforto nos bastidores e acabou chamando a atenção de outros convidados, que presenciaram a insistência do artista brasileiro em conhecer o rapper norte-americano.

A noite não parou por aí. Já no after party, Fiuk se envolveu em outro episódio polêmico, desta vez com o repórter Allan Borges, do programa É Show, exibido pelo SBT. Durante a entrevista, o jornalista questionou o músico sobre sua amizade com a influenciadora e advogada Deolane Bezerra.

Visivelmente incomodado, Fiuk interrompeu a conversa e fez um desabafo em tom crítico. “Quando começou a entrevista, você me jurou que faria só duas perguntas. Minha vida já é muito exposta, e por isso escolho quando falar. Eu sou uma pessoa também, e esse tipo de situação me cansa. Quando evito entrevistas, é justamente por episódios como esse”, disparou.

Apesar da irritação, Fiuk ainda comentou sobre o laço que mantém com Deolane, ressaltando o carinho pela amizade. “Tenho muito respeito por ela, inclusive guardo até hoje a guitarra que me deu. Sei separar as coisas. Só fiquei chateado de você ter quebrado o combinado”, completou, antes de se retirar do local visivelmente contrariado.

O repórter, por sua vez, afirmou depois ter ficado constrangido com a reação do cantor e explicou que não considerou a pergunta uma invasão de privacidade. “Questionei sobre a amizade dele com a Deolane, não sobre vida pessoal. Vida pessoal seria falar de briga familiar, por exemplo. Pedi desculpas, mas não acredito que tenha ultrapassado um limite”, declarou Allan Borges.

Fiuk: Repercussão e imagem pública

Os episódios rapidamente repercutiram nas redes sociais e reacenderam debates sobre a postura de Fiuk diante da imprensa e de sua exposição pública. Conhecido tanto por sua carreira musical quanto por participações na televisão, o artista frequentemente é alvo de comentários sobre sua vida pessoal e familiar.

No entanto, a confusão no The Town reforça um ponto delicado de sua trajetória: a dificuldade em lidar com a pressão dos holofotes. Enquanto Travis Scott conquistava elogios pela apresentação, o nome de Fiuk dominava as conversas paralelas do festival, mas não pelo motivo que ele provavelmente gostaria.

Entre polêmicas, tentativas de aproximação com astros internacionais e discussões com jornalistas, Fiuk mais uma vez esteve no centro das atenções — e deixou claro que sua relação com a fama continua sendo marcada por altos e baixos.