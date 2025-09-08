Priscilla surpreende fãs ao revelar casamento secreto com Laudz

Durante sua passagem pelo festival The Town 2025, em São Paulo, a cantora Priscilla pegou fãs e jornalistas de surpresa ao anunciar que está oficialmente casada. A revelação aconteceu de forma descontraída, quando ela contou que já havia oficializado a união com o produtor Laudz, integrante do duo de música eletrônica Tropkillaz.

O matrimônio foi realizado em cartório e mantido em total sigilo. Sem festa ou grandes celebrações, o casal optou pela discrição. “Povo fica assustado, porque nada disso acontece hoje em dia sem ninguém saber. Estou casada!”, disse Priscilla ao portal Gshow, destacando que poucos sabiam do relacionamento formalizado no civil.

Priscilla e Laudz estão juntos desde setembro de 2023. O casal anunciou o noivado em junho de 2024, mas não deu pistas de que o casamento seria antecipado. A decisão de manter o momento íntimo longe dos holofotes foi vista pelos fãs como uma escolha madura, preservando a relação de pressões externas e da exposição constante que acompanha a vida de artistas.

Laudz é um nome consolidado na cena musical. Natural de Curitiba, ele integra o Tropkillaz, duo que acumula colaborações de peso com artistas nacionais e internacionais. Entre os nomes que já dividiram projetos com o produtor estão Anitta, Luísa Sonza, Ludmilla, Planet Hemp, NCT 127, Snoop Dogg, J Balvin, Marshmello, Doechii e até o grupo de K-pop TOMORROW X TOGETHER.

O reconhecimento do trabalho da dupla também já foi marcado por prêmios importantes, incluindo um Grammy Latino, o que reforça a relevância de Laudz no cenário musical global.

Em suas redes sociais, Priscilla não esconde a admiração pelo marido. Recentemente, publicou uma mensagem romântica celebrando a relação: “Amo cada detalhe de você, cada mania, cada característica, cada qualidade e cada defeito. Você me deu acesso ao seu mundo e nele conheci a pessoa mais fascinante, interessante e verdadeira. Meu amor, meu parceiro, melhor amigo. Te escolho e te celebro todos os dias.”

A declaração emocionou fãs, que acompanharam a evolução do relacionamento desde o início e agora celebram junto a cantora essa nova fase de sua vida pessoal.

Priscilla no The Town 2025

Além da vida pessoal, a carreira de Priscilla também vive um momento de destaque. A cantora está confirmada no line-up do The Town 2025 e se apresentará no segundo fim de semana do festival. O show acontece no sábado (13/9), no palco The One, com uma proposta inédita.

A apresentação contará com participações especiais de Luccas Carlos e do coral The Ghetto Heart Choir, prometendo um espetáculo com arranjos inovadores e forte apelo emocional.

O anúncio de seu casamento pouco antes da performance reforça a conexão entre vida pessoal e artística, trazendo ainda mais expectativa para sua participação no evento. Se no palco Priscilla se reinventa constantemente, fora dele ela mostra que também sabe preservar momentos importantes de forma íntima e verdadeira.