Sabrina Carpenter surpreende fãs e libera faixa bônus

Uma semana depois de apresentar ao público o álbum “Man’s Best Friend”, Sabrina Carpenter resolveu estender a experiência para os fãs. A cantora liberou para compra digital a faixa bônus “Such a Funny Way”, antes exclusiva da edição em vinil do projeto.

Em comunicado, Sabrina explicou o motivo da decisão:

“Sempre tive muito orgulho dessa música. Para mim, ela poderia facilmente ser o encerramento de ‘Man’s Best Friend’ em um universo paralelo. Não queria que vocês esperassem mais tempo para ouvi-la, então está disponível agora para download”, declarou.

Sobre o que fala “Such a Funny Way”?

Durante entrevista à Apple Music, a artista detalhou a inspiração por trás da canção. Segundo Sabrina, a faixa aborda o hábito de usar o humor como forma de lidar com situações difíceis — especialmente em relacionamentos.

A cantora contou que já foi criticada por “não levar as coisas a sério”.

Para ela, rir de determinadas situações pode amenizar a dor, mas também pode gerar conflitos.

A letra traz a reflexão: “So funny that I have to laugh just so I don’t cry” (“Tão engraçado que tenho que rir só para não chorar”).

Como ouvir a nova faixa

“Such a Funny Way” pode ser adquirida por US$ 7,99, junto com o álbum completo, no site oficial de Sabrina Carpenter. Até agora, essa era uma exclusividade apenas para quem comprou a versão em vinil, lançada na última semana.

Sabrina Carpenter conta o que inspirou ‘Man’s Best Friend’

A cantora Sabrina Carpenter revelou que seu novo álbum,”Man’s Best Friend” foi inspirado por desilusões amorosas.

Segundo a Billboard, em uma entrevista com Zane Lowe para a Apple Music 1, a estrela pop se abriu sobre como criou novas músicas. “Acho que saí de uma situação triste com muito menos amargura do que eu pretendia ou esperava“, afirmou.

“Com um pouco mais de, tipo, ‘Sabe de uma coisa? Há duas pessoas envolvidas, e isso faz parte do crescimento’”, continuou. “Não quero ser inimiga de pessoas que eu amava… Sinto que é uma daquelas situações em que, mesmo o álbum começando com ‘Oh, boy’, foi meio que um revirar de olhos para si mesma, tipo, ‘Lá vamos nós de novo.’”

Vale destacar que Sabrina Carpenter lembra que a música nasceu de uma época de sua vida em que ela “não tinha muito tempo para lamentar e chorar” sobre um término de relacionamento que estava vivenciando. “Você meio que precisa voltar a se expor, e nem mesmo em um namoro, nem mesmo em um romance, mas simplesmente voltar a se expor, pensando que, se você ficar em casa e pensar em como tudo está dando errado, tudo vai dar errado”, disse.

“Só porque você lida com algo difícil e que talvez te machuque muito, não significa que você esteja machucado, não significa que você não possa fazer isso de novo, não significa que você não possa se abrir”, acrescentou. “E acho que esta foi uma experiência de coração partido mais recente para mim.”

Vale lembrar que a entrevista acontece cerca de nove meses após a cantora se separar de Barry Keoghan, com quem namorou por cerca de um ano. De acordo com a publicação, as duas estrelas já haviam feito aparições públicas em eventos como o Met Gala, e o ator chegou a estrelar o videoclipe de “Please Please Please” de sua então namorada.

Sabrina Carpenter revela que não tem TV em seu apartamento

Recentemente, a cantora Sabrina Carpenter revelou durante sua entrevista para a Interview Magazine que não possui uma televisão em sua casa.

“Eu nem tenho TV no meu apartamento”, disse à publicação. “Parece que sou tão desconectada e antiquada, mas quando estou aqui, eu só ouço música.”

Segundo a People, a cantora do sucesso “Espresso” então comentou que ouve muitos artistas clássicos.

“É praticamente tudo o que eu sei ouvir. Foi com isso que eu cresci”, disse Sabrina Carpenter. “Ultimamente, tenho ouvido muito Blue Nile.”

“Os anos 70 são onde encontro muitas músicas reconfortantes.“, revelou.

“Obviamente, meu amor por bandas como Fleetwood Mac e ABBA é infinito, mas estou me divertindo muito descobrindo novos álbuns”, acrescentou.

Vale destacar que a cantora de “Manchild” disse que descobre músicas no Spotify ou em lojas de discos.

“Há tantos artistas aos quais você recorre e pensa: ‘Este não foi um sucesso? É um sucesso para mim’”, disse Carpenter.

De acordo com a publicação, ela também observou que “às vezes, os álbuns são feitos para serem álbuns”.

“Não é como se dissesse: ‘Eu conheço este álbum porque ele tinha as maiores músicas’, mas sim que me sinto de uma certa maneira quando o ouço do começo ao fim”, afirmou.

“Eu pensei: ‘E se eu estivesse escrevendo exatamente como me sinto neste capítulo?’” Talvez o álbum abranja apenas dois meses da minha vida, mas esse período está documentado. Ele vive para sempre dessa forma”, contou.

Vale lembrar que Sabrina Carpenter lançou seu sétimo álbum de estúdio, Man’s Best Friend, na última sexta-feira, 29 de agosto.

O disco sucede seu álbum de 2024, Short n’ Sweet, que incluiu os singles de sucesso “Espresso”, “Taste”, “Please Please Please” e “Bed Chem”.