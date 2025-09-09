Ariana Grande aposta em “supernatural” como novo single e surpreende fãs

Ariana Grande decidiu dar um novo passo na era Eternal Sunshine (2024) ao escolher a faixa “supernatural” como seu próximo single. A música, criada em parceria com os renomados produtores Max Martin e Oscar Görres, ganhou tratamento especial nas plataformas digitais: a cantora lançou um EP com cinco versões da canção — a original, uma colaboração com Troye Sivan, versão ao vivo, a cappella e instrumental.

O resultado já é impressionante: “supernatural” acumulou mais de 307 milhões de streams no Spotify e figura entre as cinco faixas mais ouvidas de Ariana na plataforma. Apesar do sucesso, a escolha do single não era tão óbvia, considerando outros destaques do álbum, que devem ganhar espaço na turnê programada para 2026.

A trajetória de singles de Eternal Sunshine

A cantora iniciou a era Eternal Sunshine com “yes, and?”, que estreou direto no topo da Billboard Hot 100 e da Billboard Global 200. Em seguida, apostou em “we can’t be friends (wait for your love)”, repetindo o feito e garantindo novamente o primeiro lugar nas mesmas paradas.

O terceiro single, “the boy is mine”, contou com a participação especial de Brandy e Monica no clipe, além de um remix que rendeu uma indicação ao Grammy de melhor performance pop de dupla ou grupo. Para celebrar o aniversário de um ano do disco, Ariana lançou a versão deluxe do álbum, destacando o single “twilight zone”, que alcançou o Top 20 da Billboard Hot 100 e o Top 10 da Billboard Global 200, permanecendo 18 semanas entre os singles mais tocados nos Estados Unidos.

Ariana Grande faz agradecimento ao ganhar prêmio no VMA

No último domingo (7), no MTV Video Music Awards 2025, Ariana Grande recebeu o prêmio de melhor pop por “Brighter Days Ahead”. Segundo a People, ela fez um discurso emocionante com alguns agradecimentos muito especiais.

“Muito obrigada. Meu Deus, isso é tão gentil… Preciso começar agradecendo muito aos meus fãs. Vou chorar”, disse no palco. “Amo vocês com cada fibra do meu ser. Obrigada, MTV.”

A estrela de Wicked então agradeceu ao seu pai, Edward Butera, que atuou no vídeo “pela primeira vez na vida”.

“Ele é o melhor parceiro de cena e pai do mundo”, disse ela.

Vale lembrar que Ariana Grande também agradeceu ao seu diretor de videoclipes, Christian Breslauer, e à “vila” do videoclipe, incluindo produtores, editores, designers, glam e muito mais.

“Muito obrigada por darem vida a essas músicas e a essa visão e articulá-las visualmente de uma forma fantasiosa, mas específica, vulnerável e protetora, tudo ao mesmo tempo”, disse ela. “Meu Deus, vocês são os melhores do mundo. Eu só quero dizer que esses vídeos, que significam tanto e nos definem como artistas, sempre conquistam uma aldeia.”

“Obrigada por me apoiarem como compositora e produtora também. Eu amo muito vocês”, afirmou, antes de acrescentar: “E obrigada ao meu terapeuta e aos gays. Eu amo vocês.“, finalizou.

Vale destacar que a cantora lançou “Brighter Days Ahead” em parceria com Eternal Sunshine Deluxe. No vídeo de 26 minutos, ela se transforma em uma versão muito mais velha de si mesma e passa por uma “restauração avançada de memória”, que lhe permite voltar no tempo para se conectar com seu eu mais jovem e reviver memórias “amadas e dolorosas”.

No início deste mês, a cantora anunciou a turnê Eternal Sunshine pela América do Norte e Reino Unido em 2026.

Ariana Grande confirma a “Eternal Sunshine Tour” em 2026

A cantora Ariana Grande anunciou as datas de sua “The Eternal Sunshine Tour” nas redes sociais.

“Vejo você no próximo ano”, afirmou na legenda da publicação.

De acordo com as datas divulgadas, a turnê estreia nos Estados Unidos em junho de 2026 com dois shows em Oakland, na Califórnia e segue pelos meses de julho e agosto, encerrando com cinco shows em Londres, na Inglaterra.

A pré-venda e venda geral estão confirmadas para o mês de setembro.

Vale destacar que a publicação no Instagram conta com mais de um milhão de curtidas. Nos comentários, fãs demonstraram felicidade pela volta aos palcos da cantora.

Vale lembrar em 2024 Ariana Grande comentou a possibilidade de entrar em turnê com o álbum Eternal Sunshine.

“Eu sinto falta de fazer shows. Realmente sinto. Se houver uma chance entre os lançamentos de ‘Wicked‘ ou logo depois, com certeza darei o meu melhor para fazê-los”, disse ela em entrevista à Apple Music.

“Só acho que, assim como a minha relação com a música, eu preciso redefinir a minha relação com os shows, que também sofreu muito devido aos meus próprios traumas e à minha falta de limites quando eu era mais jovem”, continuou.

“Estou animada para, quando o tempo permitir, redefinir a minha relação com as turnês. É algo que, sim, eu adoraria fazer. Só não sei quando”, afirmou na época.