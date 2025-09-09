Demi Lovato abandona o rock e estreia fase pop com teaser sensual

Depois de dar um gostinho do seu novo single no YouTube e apagar o vídeo, Demi Lovato decidiu provocar os fãs novamente — desta vez no TikTok. No breve clipe, a cantora surge em clima totalmente pop, com figurino sensual, coreografia animada e jogadas de cabelo que já indicam sua nova fase musical.

A transição da era rock, marcada pelo álbum Holy Fvck (2022), parece ter ficado para trás. Em entrevista recente, Demi comentou sobre o projeto anterior: “Como artista, você olha para trás e avalia o que funcionou. Para mim, o rock não deu certo. Mas foi um trabalho de paixão, e me permitiu voltar às minhas raízes emo”, explicou.

O teaser divulgado é da música Here All Night, que chega como a segunda prévia do novo álbum. O primeiro single da era, Fast, foi lançado em agosto e produzido por Zhone, conhecido por colaborar com artistas como Charli XCX, Kesha e Kylie Minogue. O disco completo ainda não tem data oficial, mas especulações apontam para 2026.

Demi também revelou detalhes sobre o videoclipe do segundo single, que promete muita dança: “Acabei de gravar o clipe. Meus joelhos estão roxos de tanto dançar. Voltei a me mexer de verdade… vai ser incrível. Dancei no chão, na mesa, em todos os lugares. Até tinha um poste de strip-tease, que eu não consigo girar, mas fiz parecer que conseguia!”, contou animada.

Demi Lovato deve adiar novo álbum e fãs aguardam novidades em 2026

Os fãs de Demi Lovato terão que esperar mais um pouco para conferir seu novo álbum. Segundo matéria publicada recentemente pela revista Harper’s Bazaar, a cantora americana deve lançar seu nono disco de estúdio apenas em 2026.

A notícia gerou especulação entre seguidores, já que, no mês passado, a Rolling Stone havia informado que o projeto estava em fase final de produção e com previsão de lançamento ainda em 2025.

Por enquanto, nada foi confirmado oficialmente pela própria artista. Demi, no entanto, deu o primeiro passo da nova era com o lançamento do single “Fast”, no dia 1º de agosto, deixando claro que está ativa na produção musical, mas que o disco completo precisará de mais tempo para chegar às plataformas digitais e físicas.

Com este novo álbum, Demi Lovato promete uma mudança de estilo em relação aos lançamentos anteriores. Após explorar sonoridades mais pesadas e voltadas ao rock em “Holy Fvck” (2022) e em “Revamped” (2023), a cantora opta por retornar ao dance-pop, gênero que consagrou parte de sua carreira e que tem maior apelo nas paradas internacionais.

A produção de “Fast” ficou a cargo do renomado Zhone, conhecido por seu trabalho com artistas como Kesha e Troye Sivan. A faixa apresenta batidas eletrônicas envolventes, vocais potentes e refrões que prometem ser marcantes, mantendo a identidade vocal característica de Demi enquanto se conecta com tendências modernas do pop. Espera-se que o restante do álbum siga a mesma linha, reforçando o retorno da artista a um som mais dançante e radiofônico.

Demi Lovato: Expectativa dos fãs e mercado

O adiamento do disco provocou reações mistas entre os fãs. Alguns demonstraram frustração nas redes sociais, enquanto outros se mostraram animados com a expectativa de que o álbum seja ainda mais refinado. A estratégia de lançar singles antes do álbum completo é comum no mercado musical, permitindo que artistas testem a recepção do público e construam expectativa para o projeto completo.

Além disso, o lançamento de singles antecipados permite que Demi mantenha presença nas paradas de música e nas plataformas de streaming, mantendo seu nome em alta enquanto finaliza os últimos detalhes do álbum. Essa abordagem já foi utilizada por artistas como Ariana Grande e Lady Gaga, e tende a gerar engajamento e buzz em redes sociais, aumentando o impacto do lançamento oficial.

Até que Demi confirme oficialmente a data de estreia, os fãs devem acompanhar de perto cada novidade, clipe e lançamento de single. Enquanto isso, “Fast” serve como uma prévia do que está por vir, indicando que a cantora está pronta para reconquistar o público com uma nova fase cheia de energia, vocais poderosos e batidas dançantes.