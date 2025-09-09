Demi Lovato revela primeira prévia de nova fase musical

Demi Lovato, de 33 anos, deu aos fãs o primeiro vislumbre de sua nova era musical com um trecho de uma faixa inédita, marcada por batidas eletrônicas que seguem a linha de seu recente single “Fast”. A publicação foi feita na rede social X (antigo Twitter), acompanhada de um trecho da letra: “Como balcões e elevadores, atiçando todos os vizinhos, cineastas amadores (aposto que você ainda os assiste)”.

Ao longo de quase duas décadas de carreira, Demi já transitou por diferentes estilos, do pop rock de sua estreia em 2008 ao pop mais comercial, passando pelo R&B em 2017 e retornando às raízes rock em 2022. Agora, a artista mergulha no dance eletrônico, sinalizando mais uma transformação em sua trajetória musical.

Em entrevista recente ao podcast Chicks In The Office, a cantora revelou que o nono álbum de estúdio será mais leve e divertido, refletindo o momento atual de sua vida. “Não me levei tão a sério nessa nova era. Antes, minhas músicas eram intensas e terapêuticas, mas agora estou feliz, apaixonada e vivendo um momento de liberdade. As músicas refletem isso”, disse Demi. Ela ainda acrescentou que o novo projeto terá temas mais descontraídos e até alguns de teor sexual, mas sempre dentro da proposta de celebração e aceitação da própria vida.

O produtor Zhone, parceiro de longa data de Demi, reforçou a mudança: “Trabalhar com Demi tem sido inspirador. Este álbum é sobre deixar as inibições de lado. Nos divertimos muito no estúdio, e essa energia transparece em cada faixa”.

Demi Lovato deve adiar novo álbum e fãs aguardam novidades em 2026

Os fãs de Demi Lovato terão que esperar mais um pouco para conferir seu novo álbum. Segundo matéria publicada recentemente pela revista Harper’s Bazaar, a cantora americana deve lançar seu nono disco de estúdio apenas em 2026.

A notícia gerou especulação entre seguidores, já que, no mês passado, a Rolling Stone havia informado que o projeto estava em fase final de produção e com previsão de lançamento ainda em 2025.

Por enquanto, nada foi confirmado oficialmente pela própria artista. Demi, no entanto, deu o primeiro passo da nova era com o lançamento do single “Fast”, no dia 1º de agosto, deixando claro que está ativa na produção musical, mas que o disco completo precisará de mais tempo para chegar às plataformas digitais e físicas.

Com este novo álbum, Demi Lovato promete uma mudança de estilo em relação aos lançamentos anteriores. Após explorar sonoridades mais pesadas e voltadas ao rock em “Holy Fvck” (2022) e em “Revamped” (2023), a cantora opta por retornar ao dance-pop, gênero que consagrou parte de sua carreira e que tem maior apelo nas paradas internacionais.

A produção de “Fast” ficou a cargo do renomado Zhone, conhecido por seu trabalho com artistas como Kesha e Troye Sivan. A faixa apresenta batidas eletrônicas envolventes, vocais potentes e refrões que prometem ser marcantes, mantendo a identidade vocal característica de Demi enquanto se conecta com tendências modernas do pop. Espera-se que o restante do álbum siga a mesma linha, reforçando o retorno da artista a um som mais dançante e radiofônico.

Demi Lovato: Expectativa dos fãs e mercado

O adiamento do disco provocou reações mistas entre os fãs. Alguns demonstraram frustração nas redes sociais, enquanto outros se mostraram animados com a expectativa de que o álbum seja ainda mais refinado. A estratégia de lançar singles antes do álbum completo é comum no mercado musical, permitindo que artistas testem a recepção do público e construam expectativa para o projeto completo.

Além disso, o lançamento de singles antecipados permite que Demi mantenha presença nas paradas de música e nas plataformas de streaming, mantendo seu nome em alta enquanto finaliza os últimos detalhes do álbum. Essa abordagem já foi utilizada por artistas como Ariana Grande e Lady Gaga, e tende a gerar engajamento e buzz em redes sociais, aumentando o impacto do lançamento oficial.

Até que Demi confirme oficialmente a data de estreia, os fãs devem acompanhar de perto cada novidade, clipe e lançamento de single. Enquanto isso, “Fast” serve como uma prévia do que está por vir, indicando que a cantora está pronta para reconquistar o público com uma nova fase cheia de energia, vocais poderosos e batidas dançantes.