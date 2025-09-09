Ed Sheeran confirma mudança para os EUA com a família

Ed Sheeran, um dos artistas mais populares da música mundial, anunciou que está de mudança para os Estados Unidos.

A revelação aconteceu durante uma participação no podcast 2 Johnnies, em que o cantor britânico compartilhou detalhes sobre a decisão de deixar o Reino Unido para viver ao lado da esposa, Cherry Seaborn, e das duas filhas, Lyra, de cinco anos, e Jupiter, de três.

De forma descontraída, Sheeran contou que está prestes a iniciar uma nova fase. “Estou me mudando para a América. Acho que sou a única pessoa que realmente está indo morar lá”, brincou o músico, conhecido por sucessos como Shape of You e Perfect.

A mudança não é apenas uma questão pessoal, mas também estratégica. O cantor explicou que, devido à agenda intensa de turnês no território americano, não faria sentido ficar viajando constantemente entre países. “Vou passar bastante tempo em turnê pelos Estados Unidos e, como tenho família, não posso ficar entrando e saindo o tempo todo. Decidimos nos estabelecer lá”, afirmou.

Nashville no radar de Ed Sheeran

Embora não tenha revelado exatamente em qual cidade americana pretende fixar residência, Ed Sheeran deixou claro que tem um carinho especial por Nashville, no estado do Tennessee. Conhecida como a capital da música country, a cidade já havia sido mencionada pelo cantor em outras entrevistas como um possível destino de longo prazo.

“Meu objetivo final seria me mudar para Nashville e fazer a transição para o country”, disse em participação no podcast Call Her Daddy. Para Sheeran, o gênero musical representa uma nova possibilidade criativa. “Sinto que preciso fazer isso direito. Depois que você entra no country, não há volta. Uma vez lá, você está realmente lá”, explicou.

O interesse do cantor pela cena country não é novidade. Ao longo dos últimos anos, ele já compôs e colaborou com artistas ligados ao estilo. Nashville, além de oferecer uma infraestrutura consolidada para músicos, também é considerada uma cidade inspiradora por sua forte cultura musical.

Apesar da decisão de se mudar para os Estados Unidos, Sheeran não deve abandonar completamente a vida no Reino Unido. O artista possui uma ampla propriedade em Suffolk, conhecida como “Sheeranville”, onde costuma passar os períodos de descanso com a família.

No início de 2024, ele também investiu em um apartamento de luxo no Brooklyn, Nova York, adquirido por mais de US$ 10 milhões. O imóvel é visto por especialistas como um dos sinais de que a mudança para os EUA estava sendo planejada há algum tempo.

Com 34 anos, Ed Sheeran segue em uma das fases mais estáveis de sua carreira, conciliando o sucesso global com a vida familiar. Agora, a mudança para a América pode marcar não apenas um novo capítulo pessoal, mas também o início de uma transição musical que promete surpreender seus fãs ao redor do mundo.