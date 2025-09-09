Mariah Carey conquista primeiro MTV VMA e recebe prêmio Vanguard

Mariah Carey, um dos maiores nomes da música mundial, viveu uma noite histórica no MTV Video Music Awards 2025. Após mais de três décadas de carreira e oito indicações anteriores sem vitórias, a estrela finalmente levou para casa seu primeiro Moon Person, vencendo na categoria Melhor Vídeo de R&B com o single Type Dangerous.

O momento de celebração ficou ainda mais especial quando Ariana Grande subiu ao palco para entregar a Mariah o prestigiado Michael Jackson Video Vanguard Award, honraria concedida a artistas que marcaram profundamente a indústria musical e audiovisual.

Ao receber os prêmios, Mariah fez questão de brincar com a situação, arrancando risadas do público. “Não acredito que estou ganhando meu primeiro VMA só agora. Só tenho uma pergunta: o que vocês estavam esperando?”, disse a artista de 56 anos, em tom bem-humorado.

A cantora também relembrou momentos marcantes de sua relação com a premiação. Entre eles, a entrega do próprio Vanguard Award a LL Cool J, em 1997, e a abertura memorável ao lado de Whitney Houston no ano seguinte. “Estar aqui me traz lembranças incríveis. Os videoclipes sempre foram meu jeito de transformar música em fantasia, uma forma de viver histórias que não viveria na vida real”, destacou.

Mariah Carey: O poder dos videoclipes na carreira

Mariah fez questão de valorizar os videoclipes como parte essencial de sua trajetória. Ela citou momentos icônicos, como quando deu vida ao alter ego Bianca em Heartbreaker (1999) e quando protagonizou a narrativa romântica de Honey (1997). “Às vezes, os clipes são apenas uma desculpa para trazer drama e criar momentos mágicos que não cabem na realidade. Essa é a beleza da música visual”, disse.

A artista também ressaltou o papel de seus fãs, a chamada Lambily, agradecendo pelo apoio incondicional ao longo dos anos. “A música evolui, os vídeos evoluem, mas a diversão é eterna. Obrigada à MTV por exibir meu trabalho e aos meus fãs, que são meu maior presente”, completou.

Antes mesmo de subir ao palco para receber os prêmios, Mariah entregou uma das apresentações mais comentadas da noite. O público acompanhou um medley de clássicos como Fantasy, Honey, Heartbreaker, Obsessed e We Belong Together, além do mais recente sucesso Sugar Sweet.

A cantora também aproveitou o momento para anunciar novidades: seu novo álbum, Here for It All, tem lançamento marcado para 26 de setembro e promete trazer uma fusão de estilos, reafirmando sua versatilidade artística.

Com a vitória, Mariah Carey se junta a nomes como Katy Perry, Shakira, Janet Jackson, Rihanna e Jennifer Lopez, todos já homenageados com o Vanguard. A conquista chega como um marco simbólico: além de coroar sua primeira vitória no VMA, reforça seu legado como uma das artistas mais influentes e respeitadas da música mundial.