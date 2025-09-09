Demi Lovato aposta em editor vencedor do VMA 2025 para novo clipe

Demi Lovato está prestes a iniciar uma nova fase em sua carreira musical e, para isso, escolheu reforçar a equipe com um nome de peso do audiovisual.

O novo clipe da cantora, que acompanha o single “Here All Night”, contará com a edição de Luis Caraza Peimbert, profissional reconhecido por trabalhos com grandes nomes da música pop e que esteve envolvido no curta-metragem “brighter days ahead”, de Ariana Grande, eleito “Vídeo do Ano” no VMA 2025.

A escolha de Demi reflete uma estratégia clara: investir em qualidade estética e narrativa visual que dialogue com a grandiosidade de seus projetos recentes. Se no clipe de “Fast” ela surgiu em movimento constante, agora a promessa é de que a coreografia seja o fio condutor da nova produção. O objetivo, segundo pessoas próximas ao projeto, é entregar uma performance intensa e capaz de marcar um novo capítulo em sua trajetória.

Luis Caraza Peimbert não é um nome qualquer. O editor mexicano acumula no currículo participações em projetos de impacto cultural, como os videoclipes “we can’t be friends (wait for your love)”, de Ariana Grande; “Agora Hills”, de Doja Cat; “Industry Baby”, de Lil Nas X; e “Kill Bill”, de SZA. A experiência o coloca como uma das figuras mais requisitadas da indústria, sobretudo para artistas que buscam aliar impacto visual e alcance global.

Para Demi Lovato, contar com um profissional desse nível não apenas eleva as expectativas em torno de “Here All Night”, mas também reforça a ideia de que sua nova fase será marcada por ousadia estética e ambição internacional.

Demi Lovato: Expectativa para o novo álbum

A chegada de “Here All Night” nesta sexta-feira (12) não é apenas a estreia de um single, mas também o prenúncio de um possível álbum. Até recentemente, a previsão era de que o sucessor de “HOLY FVCK” (2022) só veria a luz do dia em 2026. No entanto, movimentações nas redes sociais levantaram suspeitas de que o lançamento pode estar mais próximo do que se imagina.

Um perfil no TikTok, supostamente vinculado à cantora, indicou uma nova data: 24 de outubro. Isso levou fãs a acreditar que o álbum completo pode ser lançado ainda este ano e, possivelmente, carregar o mesmo título do single, “Here All Night”.

Enquanto parte do público demonstra insatisfação com a pouca divulgação da nova era, a expectativa em torno do material cresce a cada detalhe revelado. Para muitos, Demi pode repetir o efeito-surpresa que outras estrelas pop têm usado para potencializar seus lançamentos.

Seja como for, a escolha de uma equipe de alto nível e o clima de mistério em torno do novo trabalho alimentam a sensação de que Demi Lovato está prestes a entregar um projeto marcante – tanto para os fãs quanto para a indústria da música.