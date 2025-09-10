Justin Bieber lança “Swag II” com 23 músicas inéditas

Justin Bieber decidiu não desacelerar em 2025. Apenas dois meses após surpreender os fãs com o álbum “Swag”, o cantor lançou o segundo capítulo da era, batizado de “Swag II”, reunindo 23 novas faixas.
Diferente do antecessor, que mergulhava em sonoridades lo-fi do R&B, o novo disco aposta em um tom mais pop, embora ainda mantenha a essência grooveada que marca essa fase da carreira do artista. Entre os convidados estão Tems, Lil B, Hurricane Chris e Eddie Benjamin, que dividem os vocais em algumas das faixas.
Na parte da produção, Bieber trouxe um time de nomes já respeitados no cenário, como Dijon, Mk.gee, Carter Lang, Dylan Wiggins, Daniel Chetrit, Mike Will, Camper e o próprio Eddie Benjamin.
O primeiro “Swag”, lançado de surpresa em 11 de julho, marcou a ruptura definitiva com o ex-empresário Scooter Braun e foi apontado pela revista Pitchfork como um momento de liberdade criativa. O disco recebeu nota 7,3 e foi descrito como “caloroso e alegre”, ressaltando que o cantor “finalmente parece livre”.
Além da nova etapa, há rumores de que o astro canadense já prepara outro lançamento para breve. De acordo com o site Hits Daily Double, um projeto de pegada mais pop pode chegar no fim de 2025 ou no início de 2026.
Confira a tracklist do novo álbum de Justin Bieber
1. SPEED DEMON
2. BETTER MAN
3. LOVE SONG
4. I DO
5. I THINK YOU’RE SPECIAL
6. MOTHER IN YOU
7. WITCHYA
8. EYE CANDY
9. DON’T WANNA
10. BAD HONEY
11. NEED IT
12. OH MAN
13. POPPIN’ MY S***
14. ALL THE WAY
15. PETTING ZOO
16. MOVING FAST
17. SAFE SPACE
18. LYIN’
19. DOTTED LINE
20. OPEN UP YOUR HEART
21. WHEN IT’S OVER
22. EVERYTHING HALLELUJAH
23. STORY OF GOD
Justin Bieber atinge 4 bilhões de views no Youtube com ‘Sorry’
Justin Bieber alcançou 4 bilhões de visualizações no Youtube com o videoclipe de “Sorry“, de acordo com a plataforma.
Segundo a Billboard, Justin Bieber não aparece no clipe de 2015, que apresenta uma série de dançarinos em roupas coloridas executando coreografias de Parris Goebel.
Vale lembrar que “Sorry“, do álbum Purpose de 2015, marcou o segundo hit número 1 do cantor na Billboard Hot 100. Justin Bieber coescreveu a música com Justin Tranter e Julia Michaels, juntamente com os coprodutores Skrillex e Bloodpop.
Vale destacar que em 2010, ele estabeleceu o recorde de vídeo mais assistido do YouTube, quando seu vídeo de “Baby” ultrapassou “Bad Romance”, de Lady Gaga. Ele manteve o recorde até novembro de 2012, quando “Gangnam Style”, de Psy, levou o título.
De acordo com a publicação, ele tem outros cinco vídeos com bilhões de visualizações: “Baby“, de 2010 (3,4 bilhões de visualizações), “What Do You Mean?“, de 2015. (2,2 bilhões de visualizações), “Love Yourself” de 2015 (1,7 bilhão de visualizações), “Never Say Never” de 2010 com Jaden Smith (1,2 bilhão de visualizações) e “Beauty and a Beat” de 2012 com Nicki Minaj (1,1 bilhão de visualizações).
Justin Bieber atinge marca histórica e se destaca no Spotify
Justin Bieber segue firme entre os gigantes da música mundial. O cantor canadense acaba de atingir um novo marco na carreira: mais de 100,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify.
O número não apenas o coloca no Top 3 de artistas mais ouvidos da plataforma, como também o faz ultrapassar nomes de peso como Ed Sheeran (99,3 milhões) e Lady Gaga (98,91 milhões). O crescimento vem logo após o lançamento de seu mais recente álbum, “SWAG”, que vem conquistando milhões de reproduções diárias.
Com esse feito, Bieber se junta a Bruno Mars (111,08 mi) e The Weeknd (111,01 mi) como os únicos artistas atualmente com mais de 100 milhões de ouvintes mensais no mundo. A faixa “DAISIES”, parte do novo trabalho, já figura entre as dez músicas mais ouvidas globalmente no Spotify, com mais de 4,7 milhões de streams por dia.
O destaque recente evidencia o impacto que um lançamento bem estruturado e com forte apelo comercial pode ter no desempenho dos artistas nas plataformas digitais.
A estratégia de Bieber que inclui investimento pesado em marketing, colaborações com outros artistas e forte presença nas redes sociais mostra resultados expressivos, mesmo em um mercado altamente competitivo.