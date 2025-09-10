Perrie Edwards revela segunda gravidez em vídeo emocionante

A cantora britânica Perrie Edwards, 32 anos, e o jogador de futebol Alex Oxlade-Chamberlain, também 32, vão ampliar a família. O casal, noivo desde junho de 2022, compartilhou a novidade em uma publicação no Instagram que derreteu os corações dos fãs.

No vídeo em preto e branco, Perrie aparece usando uma camiseta branca com a frase: “If He Wanted To He Would…” (“Se ele quisesse, ele faria…”). Ao se virar, revela a barriga de grávida junto à continuação da mensagem: “…and He Did!” (“…e ele fez!”). Em seguida, Alex e o primogênito do casal, Axel, de 3 anos, entram em cena para um abraço familiar cheio de afeto.

A notícia chega depois de um período difícil para a cantora. Em agosto, Perrie revelou no podcast We Need to Talk que perdeu uma gravidez pouco depois do nascimento de Axel, em 2021. Ela descreveu o momento como devastador: “Eu estava em turnê com o Little Mix e comecei a me sentir mal. Fiz o teste e descobri que estava grávida. Mas durante os shows, eu sangrava todos os dias e sabia que algo estava errado. O exame confirmou o que eu temia, e foi o pior dia da minha vida”, contou.

Atualmente, Perrie segue em pausa com o Little Mix, que está em hiato há mais de três anos, enquanto Alex defende o clube turco Be?ikta? Jimnastik Kulübü, após passagem pelo Liverpool.

Perrie Edwards revela que sofreu vários abortos espontâneos

Perrie Edwards esteve no podcast We Need to Talk e revelou que sofreu vários abortos espontâneos antes e depois de dar à luz seu filho Axel, de 4 anos.

“Não necessariamente deixei de compartilhar isso com as pessoas porque tenho vergonha ou algo assim”, começou. “É só que é algo muito pessoal de se passar, e é muito difícil.”

Segundo a People, a cantora disse que tem sido uma “situação complicada” e que ela e seu noivo, Alex Oxlade-Chamberlain, passaram por muitas coisas. Ela continuou dizendo que seu filho Axel era um bebê arco-íris e que ela teve um aborto espontâneo “bem no começo da minha primeira gravidez”.

“E eu me lembro de ir ao meu ginecologista depois, com os laudos, e eu disse: ‘Você pode me explicar? Então não houve bebê?’ Ele respondeu: ‘Não, não, minha querida, você sofreu um aborto espontâneo.’ E eu disse: ‘Ah, tudo bem.’“, relembrou.

De acordo com a publicação, Perrie Edwards explicou que não se senti traumatizada no momento, já que a gravidez era tão precoce. Posteriormente, ela engravidou e teve seu filho Axel, mas ainda estava um pouco “nervosa” antes da marca de 12 semanas.

A cantora engravidou novamente quase um ano após o parto. Ela descobriu enquanto estava em turnê com o Little Mix.

“Descobri quando estava ensaiando para a última turnê da Little Mix”, disse ela. “Eu estava nos ensaios e pensei: ‘Ah, não me sinto bem’. Todos os sintomas possíveis. Eu pensei: ‘Acho que estou grávida’.”

“Então, com essa gravidez, lembro-me de estar em turnê e, todas as noites antes de um show, eu não parava de sangrar”, explicou. “Eu tinha um sangramento intenso. Lembro-me de ficar sentada pensando: ‘É isso. Perdi o bebê. Está acontecendo.’”

Ela contou que apesar do sangramento e do coágulo, tudo parecia bem no ultrassom de 12 semanas. O dia em que fez o ultrassom de 20 semanas, que acabou sendo, na verdade, um ultrassom de 22 semanas, ela disse que foi o pior dia de sua vida.

“Ele parecia estar em uma missão“, disse. “E eu simplesmente olhei para o Alex e pensei: ‘Algo não está certo’. E então me lembro de sentar e me lembro [do médico] dizendo essas coisas. Mas não me lembro do que ele disse.”

“E sim, basicamente perdemos o bebê com 24 semanas”, disse Perrie Edwards. “Então, acho que fiquei traumatizada. É estranho porque na primeira vez que aconteceu, acho que por ser tão cedo, eu pensei: ‘Ah. Que triste’. Mas acho que quando você está grávida, com 24 semanas, e já planejou o quarto e todas essas coisas, é muito difícil.”

“Lembro que logo depois, amigos mandavam mensagens e perguntavam: ‘Como está a barriga?’ E eu respondia: ‘Não tem nenhuma.’ Era muita coisa.“, finalizou.