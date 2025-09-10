EXO anuncia comeback misterioso com referência ao clássico

Após meses de especulações e ansiedade dos fãs, o EXO finalmente confirmou seu retorno aos palcos. A novidade foi revelada de forma enigmática nas redes sociais do grupo, que publicou um pôster com um trecho do videoclipe de “MAMA”, primeiro single do grupo lançado em 2012. Na legenda, apenas uma data: dezembro de 2025.

O anúncio vem após quase dois anos do lançamento de “EXIST”, disco de 2023 que marcou o sétimo álbum do grupo e trouxe nove faixas inéditas. Desde então, os integrantes se dedicaram a projetos solo, deixando os fãs ansiosos por novidades coletivas.

Originalmente formado em 2012 por doze integrantes, o EXO contava com duas subunidades: EXO-K, focada no mercado sul-coreano, e EXO-M, voltada para a China. Com o tempo, a formação mudou: Kris, Tao e Luhan deixaram o grupo em 2015 após disputas judiciais contra a SM Entertainment, encerrando o formato das subunidades.

Hoje, o grupo segue com Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O., Kai e Sehun, consolidando uma carreira de mais de uma década marcada por hits que atravessaram fronteiras e conquistaram milhões de fãs ao redor do mundo.

Baekhyun, do EXO, comenta sobre seu novo álbum solo ‘Hello, World’

O cantor Baekhyun, integrante do grupo de K-pop EXO, lançou seu quarto álbum solo Hello, World na última sexta-feira (6).

Ele está iniciando uma nova etapa em sua carreira. Em 2023, Baekhyun saiu da SM Entertainment, a agência de K-pop onde ele passou 12 anos como membro do EXO e do SuperM, ele criou sua própria empresa INB100, que também agencia os membros do EXO Xiumin e Chen.

Embora as atividades do EXO permaneçam ligadas à SM, vale destacar que Hello, World é o primeiro lançamento de Baekhyun fora da empresa de longa data, o que mostra seu crescimento e a independência como um ídolo estabelecido na indústria do K-pop.

“Sou um pouco perfeccionista quando se trata de música”, disse Baekhyun, que conversou com a Billboard. “Acho que [o álbum] foi adiado porque eu estava tentando encontrar a sensação certa para lançar o álbum perfeito, que realmente nasceu da faixa-título ‘Pineapple Slice’, que acabou sendo exatamente a música que eu procurava.”

“Agora quero expressar minha opinião, minhas ideias e o que quero tentar. Acho que é divertido desenvolver desde os estágios iniciais de preparação para um álbum e trabalhar junto com uma equipe onde pude contribuir mais é emocionante. Sinto um pouco mais de propriedade”, acrescentou.

“Pensei muito em querer mostrar quem sou como artista a longo prazo, o que significa que devo focar na música que gosto e nas decisões artísticas que eu, como artista, desejo tomar”, afirmou.

“Estilisticamente, grande parte da música é o que eu quero fazer. O gênero é R&B, mas há tantos gêneros que posso expandir ainda mais com esse gênero como base. Eu até tentei fazer rap nesse álbum, o que foi algo novo para mim”, revelou.

Recentemente, o cantor terminou sua turnê pela Ásia e gostaria de viajar para outros lugares para encontrar mais fãs. De acordo com a publicação, ele planeja continuar trabalhando na divulgação do novo álbum.

“Definitivamente estarei trabalhando nas promoções do álbum. Além disso, quero fazer uma turnê mundial algum dia – e é definitivamente uma possibilidade que não está muito longe de ser alcançada. [Risos] Desde que terminei recentemente minha turnê pela Ásia, quero expandir ainda mais para fãs ao redor do mundo…”, disse.

“Aos EXO-Ls que estão esperando pelo meu álbum há tanto tempo, sou muito grato por todos vocês e quero prometer que nunca mais haverá uma pausa como essa. Vou mostrar muitas coisas boas no futuro com novos looks, novas músicas e todas as coisas legais que estou pronto para mostrar ao mundo”, afirmou.

“E como eu falei um pouco antes, estou pronto para conhecer mais fãs ao redor do mundo, então espero que todos permaneçam felizes e saudáveis ??até nos encontrarmos novamente”, finalizou.